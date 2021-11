Il Magati è anche ricchezza commerciale

di Angelo Santoro

La grande espansione del Magati è stata corrispondente alla crescita economica della Comunità; infatti, quando tutti i reparti dell’ospedale erano funzionanti, diretti da eccellenti Primari, sono state molte le persone venute ad abitare in città e tantissime arrivavano per curarsi, operarsi e far nascere i loro bambini. Non parliamo del Pronto Soccorso H24 che ha dato grande sicurezza ai nuovi ‘inquilini’ scandianesi. Anche bravi medici che esercitavano fuori zona facevano a gara per venire a lavorare nel nostro Ospedale ed abitare in Città. Questa spirale verso il successo aveva accresciuto la credibilità del Magati, ed anche per questo sempre più gente veniva a Scandiano. I costruttori, i commercianti, e le aziende andavano a pieno ritmo, il benessere era diffuso e tutti avevano un buon lavoro. La Caritas ed i Servizi Sociali non agivano con la stessa intensità di oggi: anzi! In maniera più diretta voglio dire che la piena attività della struttura ospedaliera nel suo insieme, passatemi il il temine, era l’unica infrastruttura, data la carenza viaria e di trasporto. Ora, se pensiamo di poter risolvere i problemi della salute emigrando altrove, almeno si riconosca, però, che il commercio e le attività scandianesi ne subiranno un contraccolpo. Anche solo per questo motivo l’amministrazione comunale dovrebbe mettersi di ‘traverso’ alle decisioni che la Regione ha preso per il nostro Distretto Sanitario di cui Scandiano è baricentro. È così che si aiutano i commercianti e le loro associazioni; adesso tutti insieme adoperiamoci perché i servizi ospedalieri tornino come negli anni del massimo splendore sanitario e commerciale. Cosa se ne fanno i negozianti dell’abbattimento di alcune tasse locali se a causa del ridimensionamento del Magati lavorano meno?! L’economia della città non cresce depotenziando l’ospedale!

Chiosa:

per quanto riguarda la ‘promessa’ dell’apertura del Pronto Soccorso H24 ci vorrebbe una data precisa tipo: entro e non oltre il…un impegno preso dalla politica e dall’AUSL in un’assemblea pubblica guardando in faccia i cittadini del Distretto.