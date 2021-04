Il rinascimento del XXI Secolo

Il nostro paese, ricco di cultura e di arte, di natura e industrie, da sempre considerato

patria del buon gusto, oggi si ritrova a dover fare i conti con un nemico sempre più

pressante e imponente: l’innovazione energetica. Nonostante le politiche attuate

dall’unione europea per portare la nostra nazione nel vivo del ventunesimo secolo, le sfide

che ci si pongono di fronte sono innumerevoli e tutte rivolte alla salute del pianeta e delle

persone che lo abitano. Oggi, fortunatamente, tutti sono abituati al benessere e ai lussi che

la tecnologia ci propone, tuttavia l’utilizzo di questi benefici comporta un consumo non

indifferente di energia la cui domanda aumenta di anno in anno. L’obiettivo “principale”

per le prossime decadi è quello di declinare un’efficienza energetica a tutto tondo e che

almeno l’85% della stessa sia di origine rinnovabile. Negli ultimi trent’anni, a causa delle

emissioni di Co2, vi è stato un aumento poderoso della temperatura globale, la quale ha

innescato una serie di meccanismi disastrosi che ci hanno reso testimoni, nel corso

dell’anno precedente, del picco di venti gradi verificatosi in Antartide. L’Italia, come

membro costituente dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo

economico) e trovandosi all’interno dell’Accordo di Parigi, si è impegnata a ridurre le

emissioni di gas serra nel suo territorio, ciononostante i nostri governi attuali non sono

stati forti abbastanza da delineare la strada maestra per un’economia green e rinnovabile.

Il primo passo da compiere, al fine di fronteggiare questa guerra, è sensibilizzare la

popolazione con temi di attualità e fornendo alternative eco-sostenibili e valide alle attuali

tecnologie. I socialisti devono inderogabilmente battersi per questi valori, i quali

rappresentano in toto lo spirito riformista che da sempre ne contraddistingue l’animo, e

che ci unisce con l’Europa in un patto solidale nei confronti della nostra Terra. L’UE,

tuttavia, è in grado di fornirci il giusto sostegno? Ovviamente la risposta non può che

essere positiva, ma il nostro paese proprio a causa del suo retaggio, deve essere da

capofila in questa campagna che ci accomuna, fronteggiando anche politiche avverse o

subdole che, con informazioni falsate, arrecano danno all’ambiente.

Oggi la figura di Greta Thunberg, fiancheggiata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der

Leyen, è diventata un simbolo alla lotta contro l’inquinamento, e noi abbiamo

l’opportunità, grazie alle nostre risorse, di impugnare le redini di questa rivoluzione verde

investendo nel futuro. Questo collocamento gioverebbe non solo ad una modernizzazione

in senso generale, ma anche ad una crescita delle persone singole, le quali sarebbero in

grado di maturare una coscienza progressiva con cui molte città potrebbero dare il via ad

un nuovo rinascimento scientifico e sociale, scoprendo talenti che ad oggi sono rimasti solo

sopiti.

L’andare avanti fa parte della natura umana e ormai è chiaro che sia arrivato il

momento di innovare, là dove si può, con le nostre forze e non aspettando un deus ex

machina che ponga fine ai nostri problemi, poiché nel suo piccolo ognuno può fare la

differenza scegliendo uno stile di vita più sano e pulito. Inoltre, così facendo, si potrebbe

accelerare il processo di interessamento politico ad un argomento di un’ importanza tale

da poter essere definito come la matassa del nuovo secolo.

Antonio Lombardo