Il Turismo in Sardegna (la Gallura senza Vip)

Gino Locci

I concessionari privati si impadroniscono della Rena Bianca.

Caro Direttore,vorrei segnalare che nella spiaggia Rena Bianca di Santa Teresa gli ombrelloni dati in concessione ad un privato cambia no di volta in volta di numero. Una volta sono di 4 fila, e una volta le fila si riducono a 3.

Ma ho scoperto il mistero.Quando ci sono tre fila,non vuol dire che si sono ridotte dimensioni, capienza ecc. Niente di tutto ciò.Significa solo che il concessionario, grazie al fatto che la polìzia municipale non controlla un bel niente (o è d’accordo),ha provveduto ad allungar si gli spazi. Discrezionalmente, in barba alla legge.Pertanto l’area destinata al pubblico sulla Rena Bianca si riduce ogni anno di più.

Ed ora i giornali locali, oltre all’Avanti!, davano notizia che la nuova amministrazione comunale intende cedere ad altri due privati un esteso comparto della spiaggia.

Nessuno ha nulla da dire contro questa spudorata svendita di un be ne pubblico che viene affittato a oltre 20 Euro ad ombrellone, sdraio (o lettino), e la pulizia è un terno al lotto ?

Gino Mellussi

Unieuro abbassa i prezzi a Santa Teresa.

Caro Direttore, finalmente in una località balneare della Sardegna funziona la libera concorrenza. Hanno aperto un centro commerciale Unieuro a Santa Teresa Gallura. Oltre ai prodotti alimentari (frutta, ver dura,formaggio,paste ecc.), ai vini, all’olio, all’acqua ecc, c’è la vendi eta di beni di consumo (carni, pesci ecc.) cucinati o pre-cucinati.

La qualità è buona, e la concorrenza con i centri concorrenti, di vecchia data, come il Dettori e Gallura Market è molto forte soprattutto per chi non ha redditi di livello elevato.

Unieuro fa prezzi molto abbordabili, anzi bassissimi.

Mino

Spiagge affollatissime e senza servizi.

Nei paesi con apertura al mare della Gallura si sono rovesciati migli aaia e migliaia di turisti. Si viene qui in alternativa alla Grecia, alla Spagna, alla Francia,al Portogallo e ai paesi oltrooceano.

Pur essendo stato annunciato questo enorme flusso di persone, Co muni come Olbia, Vignola, Aglientu, Santa Teresa, Baia Sardinia,. Arzachena, Palau ecc. non hanno introdotto limitazioni al numero dei bagnanti da ospitare nelle singole spiagge.Non esistono servizi come docce, sdraio, prendisole,distribuzione di bibite ecc. Anche i mezzi di trasporto per raggiungere le singole spiagge sono una rarità.

Si può essere più poltroni e inefficienti,?. Come pensano che questa folla tornerà mai più in luoghi dove per andare sulla battigia devi caricarti come se andasse a scalare una montagna in Asia?

Lucia Minossi

I marciapiedi sono scomparsi.

Abbiamo fatto una scoperta girando per Santa Teresa Gallura.

Le vie o sono provviste di marciapiedi al 50% della loro lunghezza oppure essi sono larghi un metro e mezzo da un lato e mezzo metro (anzi meno) dall’altro lato.In molti punti non ci sono più perchè hanno lasciato il posto a scalinate.Per completare l’opera, invece di stabilire un senso unico, in questi angiporti si ammettono i due sensi.

E poi, c’è un una sorta di vero e proprio a misfatto da segnalare. I turisti che vengono qui sono nuclei famigliari. Ma al Comune nessuno si è reso conto che l’accesso e la discesa dai marciapiedi è assai difficoltoso per i passeggini con a bordo bimbi piccoli. Possibile che nessuno provveda?

Luciano

Pesce di giornata a Santa Teresa.

La ristorazione a Santa Teresa è stata sempre una cosa negativa, anche indecente. Il paese non pratica l’agricoltura.

Il pesce è la sola risorsa,ed è in mano a vecchi pescatori provenien ti da Gaeta o da Ponza.Non si riesce a soddisfare la domanda loca le. Bisogna importarlo anche dalla Corsica, il più delle volte di ton nellate di prodotti di allevamento.

Solo al ristorante Le Bocche di Bonifacio viene servito il pescato del giorno.I proprietari, la famiglia Murru, sono figli d’arte, cioè pescatori. Un cuoco tunisino prepara dei risotti o della fregula ai frutti di mare semplicemente impareggiabili. Il secondo consiste in quel che le barche dei Murru hanno messo in stiva, roba sempre freschissime e cucinata molto bene.

Il locale è a pochissima distanza da due piccole spiagge, ed è situa to a Capo Testa proprio di fronte al paese della Corsica chiamato Bonifacio.

Giuliano

Le brioche sono servite con la mano nuda!

Si’, non credevamo alla prima esperienza, e abbiamo fatto un giro per i locali del centro del paese di Longon sardo, chiamato Santa Teresa Gallura. E’ proprio vero: qui le brioche di pasticceria sono rare, prevale il precotto riscaldato. Analogamente, ti vengono servite prendendole dalle vetrinette e servendole sul piattino con la mano nuda. Niente pinze nè’ salviette.Col Covid che infuria questa abitudine è quasi criminale.

Loredana e Berto

Latte fresco o a lunga conservazione per me pari sono.

“Lei è un buongustaio!” mi sussurra la giovane cameriera al bar Groove Cafè.a un rimprovero?

In effetti delicatamente hè o protestato quando il capuccino mi stato servito con latte a lunga conservazione.Si può ssere così sfacciati e crudeli con uno che viene qui per la prima volta?

Renato

A Santa Teresa: “ristorante mio non ti conosco”.

In una vacanza di una settimana, un passaggio ad un ristoran te ci sta.Ci siamo dedicati a leggere i menù appesi sui vetri e sugli sportelli in legno dei luoghi di ristorazione.

I primi piatti (con una spruzzatina di bottarga industriale o con fettine di cicale o totani) viaggiano tra 14 e 16 Euro .Sembra di essere in un bel locale di Napoli o di Modena. Ma qui sei ospitato in una tratto ria all’aperto oppure al chiuso con condizionatore, ma tutto spartana mente.

In maggioranza ti imbandiscono piatti scongelati di Ventana (come la Suppa Cuata, tipicamente gallurese, ottima ma immersa in grandi colate di olio) oppure di un Centro commerciale apprezzabile come il Dettori Market.

Il secondo è non di rado, se non per lo più, pesce di allevamento. Pochi ristoratori si servono della Pescheria di Giuseppe.

I secondi di carne da bestie galluresi possono arrivare fino a 50 Euro se proviene da un misterioso “bue rosso” del posto.

Rino

A Capo Testa, un B\B dove si mangia alla grande.

Il paese è pieno come un uovo di B\B, spesso dormitori o abitacoli raffazzonati. Ma noi siamo stati fortunati a Capo Testa, ad un paio di Km da S. Teresa.

Il posto si chiama Bocche di Bonifacio.E’ un ristorante, dove si può al loggiare, e sono compresi i pasti principali.

La sala in cui vengono serviti non è diversa da una mensa aziendale. Il personale ha modi semplici, ma cortesi. Si vede subito che non sono camerieri esperti. ma quel che vi portano al tavolo sarà difficile dimenticarlo. Primi e secondi piatti a base di pesce pescato in giornata, e cucinato in maniera eccellente. Frei eccezione per il fritto, scarso e con poca varietà di natanti!

Dovete stare attenti al coperto. Siamo andati in dieci. Ci hanno servi to due contenitori con pezzi di pane sardo e fette vagamente di toscano. Ebbene, invece di pagarli 5 Euro (2,50 è il prezzo del coperto indicato nel menù) hanno preteso 20,50 Euro.

I contorni di verdure come la frutta e il dolce (microporzioni) hanno tutti lo stesso prezzo:5-6 Euro. Attenzione: il vino (sfuso) della casa è semplicemente imbevibile. L’acqua minerale è sui 2,50 a bottiglia. Con meno di 40-45 Euro non ve la cavate. Non sarete entusiasti del prezzo, ma sicuramente lo sarete della qualità imbanditavi.

Graziano Puggioni