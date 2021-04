ILLEGITTIMO

“Oggi l’ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica discuterà del vitalizio a Ottaviano Del Turco, gravemente malato. Abbiamo rivolto un appello al Presidente Mattarella ed al Presidente Casellati. Metteremo in campo ogni sforzo, chiederemo riposte di civiltà, per difendere la dignità di Ottaviano”. È quanto ha affermato il segretario del Psi, Enzo Maraio, riguardo l’attesa decisione dell’Ufficio di presidenza del Senato sulla revoca del vitalizio a Ottaviano Del Turco.

Oggi infatti la decisione della Casellati e se sarà confermata la revoca del vitalizio ai sensi della delibera Grasso-Boldrini del 7 maggio 2015 o se prevarranno non solo dei palesi motivi umanitari in ragione delle condizioni di salute dell’ex presidente della Regione Abruzzo .

La revoca del vitalizio all’ex Senatore Del Turco era stata decisa dalla Presidenza del Senato, in virtù della condanna definitiva a 3 anni e 11 mesi pronunciata dalla cassazione nell’ottobre 2018 in relazione all’inchiesta su Sanitopoli. Nella circostanza diverse voci critiche si erano levate contro la decisione.

Le condizioni dell’ex sindacalista peggiorano, tanto che si è resa necessaria la nomina di un amministratore di sostegno.

“Con Ottaviano Del Turco siamo tutti in debito. Perché nessuno lo risarcirà del carcere e della gogna subiti a causa di accuse del tutto false. Oggi è gravemente malato. Che almeno l’Ufficio di Presidenza del Senato riveda la decisione di togliergli la pensione!”. Lo scrive su twitter Giorgio Gori.