Inflazione. Rivoluzione BCE verso il cambio di strategia

Ieri, per la BCE è stato il giorno della strategy review e le novità più attese sono state sul fronte dell’inflazione.

Nello specifico, il target fissato a Francoforte, come riferimento per la stabilità dei prezzi è del 2%, non più “al di sotto o vicino” a tale soglia, che secondo alcuni responsabili politici ritenevano definizione troppo vaga.

La questione non è di poco conto e per alcuni versi potrebbe sembrare rivoluzionaria. I responsabili delle politiche BCE hanno concordato di aumentare il loro obiettivo di inflazione al 2% e lasciare spazio per superarlo quando necessario.

La decisione segna un cambiamento rispetto al precedente target. Il consenso è emerso dalla riunione straordinaria del 6 e 7 luglio per concludere la prima revisione della strategia della BCE in quasi 20 anni.

Nel documento della Bce si legge: “Il Consiglio direttivo ritiene che il miglior modo per mantenere la stabilità dei prezzi sia perseguire un livello dell’inflazione del 2% a medio termine. Il Consiglio direttivo persegue tale obiettivo in modo simmetrico. La simmetria implica che scostamenti negativi e positivi da questo obiettivo siano considerati ugualmente inopportuni. Nel dettaglio, se l’inflazione è troppo bassa per un periodo lungo, per evitare che tale andamento diventi strutturale, necessariamente ci sarà un periodo transitorio in cui l’inflazione è moderatamente al di sopra dell’obiettivo”.

La BCE ha affermato anche che quando i tassi di interesse sono vicini al loro limite inferiore effettivo, come ora, l’economia avrà bisogno di uno stimolo monetario particolarmente forte che potrebbe implicare un periodo transitorio in cui l’inflazione è moderatamente al di sopra dell’obiettivo.

La BCE ha quindi ribadito che la politica monetaria sarà definita con lo scopo di garantire la stabilità dei prezzi nel target fissato per il medio periodo.

Naturalmente la Banca Centrale Europea interverrà con il mezzo primario: l’insieme dei tassi di interesse di riferimento.

Tuttavia, l’Eurotower ha aggiunto: “Riconoscendo il limite inferiore effettivo dei tassi di riferimento, il Consiglio direttivo ricorrerà altresì, in particolare, alle indicazioni prospettiche sui tassi (forward guidance), agli acquisti di attività e alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, se opportuno”.

Inoltre, è stato confermato l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) la misura dei prezzi più adeguata per valutare il conseguimento dell’obiettivo inflazione.

La novità è l’inclusione nello IAPC dei costi relativi alle abitazioni occupate dai proprietari, che meglio può potenzialmente rappresentare il tasso di inflazione rilevante per le famiglie.

Tale cambiamento sarà comunque graduale. Secondo gli analisti, la rinnovata politica potrebbe fornire ai funzionari la giustificazione per sostenere più a lungo una politica monetaria accomodante, mentre ci si sforza di invertire anni di inflazione al di sotto dell’obiettivo, che hanno pesato sul potenziale economico dell’Eurozona.

La Presidente, Lagarde, in merito ha dichiarato: “La stabilità dei prezzi è meglio preservata con un target del 2%. Nessuna ambiguità, ma simmetria nel medio termine. Le oscillazioni negative o positive dall’obiettivo sono entrambe indesiderabili. Il 2% non sarà un target costante, ma le deviazioni durevoli che rischiano di diventare dei trend saranno affrontati con interventi della BCE, anche quelle negative. Nel breve termine è già in previsione che i prezzi saranno transitoriamente sopra l’obiettivo”.

Christine Lagarde ha precisato: “La nuova formulazione rimuove ogni possibile ambiguità e trasmette risolutamente che il 2% non è un tetto. La revisione della strategia è stata concordata all’unanimità. Quello che vogliamo fare è evitare la deviazione negativa che rafforzerebbe le aspettative di inflazione”.

La nuova definizione al 2% del target di inflazione probabilmente servirà alla Banca centrale a enfatizzare la simmetria dell’obiettivo, considerato a medio termine e con la flessibilità di fluttuare in entrambe le direzioni nel breve periodo.

Il mese scorso, proprio Lagarde ha affermato che mentre i responsabili politici trattavano in modo simmetrico il target inflazione, nel senso che si impegnavano a rispondere allo stesso modo a risultati troppo bassi e troppo alti, ma la formulazione (al di sotto ma vicino a 2%) potrebbe aver reso il loro impegno confuso per gli osservatori e per i mercati.

Tuttavia è improbabile che la BCE si spinga fino alla politica della Federal Reserve statunitense, che si è formalmente impegnata a lasciare che l’inflazione superi il suo obiettivo per compensare un periodo di bassa crescita dei prezzi.

Va ricordato che l’inflazione potenzialmente potrebbe aumentare ben al di sopra dell’obiettivo verso la fine di quest’anno. Nonostante i rischi di aumento delle materie prime, Lagarde ed i suoi colleghi hanno ripetutamente ribadito che si aspettano che l’inflazione scenda al di sotto del target nel medio termine.

Un ultimo spazio della strategy review è dedicato al cambiamento climatico, considerato una sfida e una priorità UE.

Pertanto, nel documento si legge: “Il Consiglio direttivo si è impegnato a realizzare un ambizioso piano di azione connesso al clima. Oltre a integrare esaustivamente fattori climatici nelle proprie valutazioni di politica monetaria, adeguerà l’impianto operativo della politica monetaria per quanto riguarda l’informativa, la valutazione del rischio, gli acquisti di attività del settore societario e il sistema della garanzie”.

Quindi, anche la Bce sta cercando di facilitare le politiche sul clima per la salvaguardia del pianeta.

Non è onesto, da parte di alcune fazioni politiche e di qualche organo di stampa, porre continuamente sotto falsa accusa il mondo della finanza e delle grandi Istituzioni finanziarie come la Bce.

Salvatore Rondello