L’arte dell’abbraccio inizia a Venezia con quaranta cartoonist

Sydney, 2004. Un uomo qualunque, all’angolo di una trafficata strada pedonale, dispensa abbracci ai passanti davanti a tanta diffidenza e sgomento. L’idea gli era venuta in mente in aeroporto, al rientro in Australia quando, dopo diversi anni fuori dal proprio Paese, non aveva trovato nessuno ad accoglierlo. Quel giorno, per strada, aveva solo tanta buona volontà e un cartello con su scritto “Free hugs” (Abbracci gratuiti). Questo piccolo gesto arrivò su YouTube nel 2006 e tre mesi più tardi aveva milioni di visualizzazioni. Un semplice abbraccio era diventato un movimento internazionale inarrestabile. Quello che un singolo uomo aveva improvvisato per criticare una società frettolosa che troppo spesso celebra la separazione, tanti artisti lo hanno elaborato a proprio modo immortalando inconsapevolmente una rivoluzione.

Così, nel 2021 degli abbracci negati arriva “Free Hugs. L’abbraccio a fumetti”, in cui si incontrano oltre 40 artisti da diversi luoghi del mondo, distanti per stile, età ed esperienze.

Da Jesi a Pordenone, passando per Venezia, “Free Hugs” è una mostra itinerante che vuole essere l’attesa di un abbraccio reale, lo spazio in cui riflettere su questo atto ora per necessità negato, esplorarne le declinazioni, tentare di provarne il calore.

“Free Hugs” avrà una prestigiosa anteprima internazionale a Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma all’interno della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in collaborazione con Isola Edipo.

Dal 2 all’11 settembre, proprio durante i giorni della Mostra del Cinema, sugli spazi esterni della nuova Sala Laguna al Lido di Venezia, recentemente ristrutturata grazie alla collaborazione tra Edipo Re Srl Impresa Sociale e l’Associazione Culturale Giornate degli Autori, saranno proiettati tavole e altri contenuti di “Free Hugs”.

La mostra è curata da Alessio Trabacchini – critico, editor e docente presso la Acca Academy di Roma, dal 2013 tra gli organizzatori di BilBOlbul, Festival internazionale di fumetto di Bologna e, dal 2018, collaboratore del festival Passaggi di Fano – in collaborazione con Giulio De Vita – fumettista di fama internazionale e, dal 2018, ideatore e direttore artistico di P.A.F.F. Palazzo Arti Fumetti Friuli di Pordenone, che il prossimo novembre ospiterà la terza tappa di questa mostra itinerante nella propria prestigiosa sede di Villa Galvani.

La mostra vera e propria partirà da venerdì 3 settembre (per concludersi il prossimo 10 ottobre) a Palazzo Bisaccioni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi (Ancona), in collaborazione con Acca – Accademia di comics, creatività e arti visive di Jesi (Graziella Santinelli direzione e Roberto Gigli progetti speciali) e con il XXI Festival Pergolesi Spontini, festival multidisciplinare ricco di eventi musicali, e non solo, con la direzione artistica di Cristian Carrara.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Tutti per uno”, propone una riflessione sul tema della condivisione, della solidarietà, dell’abbraccio, della vicinanza, della comunità, parole chiave per raccontare il ruolo dell’arte e della cultura nella ricostruzione di un tessuto sociale profondamente provato dalla pandemia.

Per il fumetto – arte di corpi che disegnano e raccontano corpi, di storie che portano in sé la traccia della mano che ha dato loro forma – la rappresentazione dell’abbraccio è un luogo necessario e cruciale. Nel fumetto troviamo indagate le diverse emozioni che possono dare sostanza a un abbraccio: l’affetto o il desiderio, la disperazione o la gioia, fino a disegnare abbracci impossibili, negati dall’assenza o accesi dalla fantasia.

Dal racconto intimo ai supereroi, dall’avventura alla sperimentazione visiva, in mostra più di 60 tavole originali di oltre 40 artisti distanti per poetica, stile, tecnica, età e provenienza, che s’incontrano in un’esposizione unica nella sua concezione.

Il cuore della mostra è rappresentato da autori contemporanei, italiani e stranieri, scelti tra maestri riconosciuti, come Gipi, Manuele Fior, Davide Reviati, e personalità emergenti del graphic novel, tra cui Zuzu, Antonio Pronostico e Alice Socal.

Soprattutto in questi ultimi anni la rappresentazione dell’abbraccio è diventata un elemento ricorrente della narrativa disegnata, spazzando via le convenzioni visive e narrative del fumetto classico. I segni di questa mutazione sono riscontrabili tanto nell’umorismo corrosivo di Maicol e Mirco quanto nella riscrittura dell’immaginario fantascientifico operata da LRNZ o ancora nel raffinato intimismo di Bianca Bagnarelli, matita del New York Times.

Dato che nel fumetto immagine e racconto sono indissolubilmente legati, gli organizzatori, pur con qualche eccezione, hanno dato priorità alla selezione di intere sequenze piuttosto che singole tavole. Il visitatore si troverà così di fronte a piccoli racconti disegnati: spesso frammenti di storie più grandi, eppure in grado di provocare emozioni complesse. Ogni opera – ogni abbraccio – diventa una finestra sul mondo dell’autore che l’ha disegnato e un invito, sostenuto dai testi critici che accompagnano il percorso, a scoprirne il lavoro.