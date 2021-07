Inps, nuova misura di sostegno alle famiglie con figli minori

Inps

QUATTORDICESIMA AI PENSIONATI: A CHI SPETTA

I percettori di pensione che compiono 64 anni a luglio e ad agosto e coloro che già hanno superato la soglia dei 64, possono ricevere una mensilità aggiuntiva estiva che si somma alla rata bonus di dicembre (la tredicesima). Si tratta a tutti gli effetti di una ulteriore gratifica estiva. Alla platea dei 64enni eleggibili per il quattordicesimo assegno, si aggiunge la fetta di chi diviene titolare di pensione (di anzianità, vecchiaia, invalidità, anticipata e di reversibilità) durante il 2021.

Oltre alla condizione anagrafica, esiste un altro requisito da soddisfare, di ordine reddituale. Insomma, come per la maggior parte di prestazioni analoghe, la quattordicesima non è per tutti..

Ecco qualche dettaglio in più che riguarda chi tra i pensionati nel corrente anno potrà ricevere il pagamento della quattordicesima

In particolare, potrà essere ammesso a fruire della quattordicesima chi ha conseguito i 64 anni entro l’anno, ma dal primo luglio 2021 in caso di Gestione pubblica e dal primo agosto 2021 in caso di Gestione privata ed ex Enpals. Per chi ha un’età maggiore o uguale ai 64 anni entro giugno 2021, il bonus di metà anno sarà corrisposto insieme alla somma di luglio 2021, che risulterà a questo punto maggiorata. Come ricorda l’Inps, però, alcuni pensionati potrebbero tuttavia ricevere la quattordicesima non adesso ma a fine anno.

I requisiti reddituali vanno misurati sul reddito annuo del richiedente, in relazione all’anno di contribuzione, nel caso della quattordicesima in arrivo, al 2021. Per beneficiare del beneficio numerario, bisognerà quindi avere un reddito da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo.

Alla luce di questi parametri, coloro che hanno una situazione reddituale fino a 10.043 euro e fino a 15 anni di contributi versati – in caso di lavoro dipendente – o 18 anni in caso di lavoro autonomo godranno di una quattordicesima di 437 euro. Coloro che, a parità di reddito, hanno versato da 15 a 25 anni di contributi – lavoratori dipendenti – e da 18 a 28 per lavoratori autonomi riceveranno una somma aggiuntiva di 546 euro. Infine per chi ha versato oltre 25 anni – dipendenti – oppure oltre 28 anni – autonomi – la somma arriverà a 655 euro.

Per quanto attiene coloro che diversamente hanno redditi da 10.043 fino a 13.391,12 dovranno tenere conto degli anni di contributi versati come segue: fino a 15 anni – lavoratori dipendenti – 18 anni per lavoratori autonomi l’importo della somma aggiuntiva sarà di 336 euro; per coloro che, a parità di reddito, hanno versato da 15 a 25 anni di contributi in caso di lavoro dipendente e da 18 a 28 in caso di lavoro autonomo riceveranno 420 euro; infine, coloro che hanno oltre 25 anni di contributi versati, lavoratori dipendenti, oppure oltre 28 anni per lavoratori autonomi la somma arriverà a 504 euro.

Quali sono invece le condizioni da soddisfare, non reddituali né anagrafiche per i pensionati percettori del 14mo assegno? Altri parametri da tenere comunque in considerazione nella valutazione della concessione del trattamento aggiuntivo sono – come sopra citato – anni di contributi e tipologia di pensionato. Tutti i dettagli da conoscere, per sapere se si ha diritto alla quattordicesima, sono opportunamente disponibili in un’apposita pagina del sito web dell’Inps, comprensiva delle tabelle dei limiti reddituali.

Nel rimandare per ogni utile e ulteriore informazione in proposito, alla trattazione onnicomprensiva dell’Istituto di previdenza, operata con uno specifico link nel quale sono elencate anche tutte le date dei pagamenti pensionistici di luglio, e dove è possibile accedere a tutti i chiarimenti e i ragguagli inerenti gli importi dell’assegno aggiuntivo, vale la pena ricordare nuovamente che non occorre fare alcuna domanda per ottenere la quattordicesima, che viene infatti erogata d’ufficio dall’Inps per i pensionati di tutte le gestioni.

Inps

NUOVA MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI

Dal prossimo 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui alla legge n. 153 del 1988.

I destinatari della misura sono: lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; titolari di pensione da lavoro autonomo; nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’Anf.

L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del valore dell’Isee (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di Isee ). Ai fini della concessione del trattamento familiare, sarà preso in considerazione l’ Isee minorenni in corso di validità del genitore in cui risulti presente il minore.

La domanda può essere trasmessa, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) e Pin (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020); oppure mediante il Contact center integrato; o ricorrendo all’ausilio degli enti di Patronato.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è affatto necessario inoltrare l’istanza nei primi giorni di attivazione del servizio in cui potrebbe peraltro verificarsi un elevato afflusso di utenti.

Il pagamento dell’assegno viene fatto, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con Iban , libretto postale intestato al richiedente. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, l’erogazione è effettuata all’unico genitore richiedente.

Importante, i percettori di Reddito di cittadinanza non dovranno inviare alcuna richiesta, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’Inps sulla carta di pagamento Rdc.

Domanda online

INDENNITA’ DECRETO SOSTEGNI BIS

È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prefigurata dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori: stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; operai agricoli a tempo determinato; pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi. I lavoratori già beneficiari dell’indennità introdotta dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover inoltrare una nuova istanza.

I lavoratori che, viceversa, non hanno usufruito dell’indennità del decreto Sostegni possono inviare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

Progetto Inps per tutti

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO

L’Inps, con deliberazione CdA 19 maggio 2021 n. 71, ha adottato l’Accordo quadro di collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), la Caritas italiana e la Comunità di sant’Egidio, al fine di promuovere specifiche iniziative territoriali mirate a consolidare i risultati della sperimentazione del progetto “Inps per tutti”. È quanto è stato recentemente comunicato dall’Istituto con il proprio messaggio interno n. 2410 del 24 giugno scorso.

La fase sperimentale di “Inps per tutti”, annunciata con una precedente comunicazione dell’Ente del 24 settembre 2019, n. 3449, è stata avviata con l’obiettivo di rendere più accessibili le prestazioni sociali da parte di potenziali beneficiari in condizione di grave emarginazione e fragilità. Il progetto ha permesso ai soggetti più poveri e in difficoltà di ricevere assistenza diretta nella presentazione delle domande e nella soluzione di diverse problematiche.

A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, il messaggio del 6 novembre 2020, n. 4144 ha disposto la rimodulazione di alcuni aspetti organizzativi, valorizzando l’interazione da remoto per garantire la continuità delle azioni già attuate in totale sicurezza.

La sottoscrizione dell’Accordo si è resa ora necessaria per ottenere i migliori risultati possibili grazie alla cooperazione tra gli enti e le associazioni coinvolte.

Tappa italiana del Roadshow

EVENTI DIGITALI YOUR EUROPE

Il 23 giugno scorso l’Italia ha ospitato l’evento Your Europe Digital Road, iniziativa promossa dalla Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e Pmi della Commissione europea in tutti gli Stati membri per far conoscere lo Sportello Digitale Unico, il portale Your Europe.

La tappa italiana, organizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicata al tema “Istruzione superiore – creare opportunità di vita e di lavoro” si è tenuta in diretta streaming attraverso un apposito link

Le tecnologie digitali hanno un impatto profondo sulla nostra vita quotidiana: il nostro modo di lavorare e di fare impresa, il modo in cui viaggiamo, studiamo, comunichiamo e ci relazioniamo. Eppure, in Europa, molti servizi pubblici sono ancora erogati con strumenti cartacei o comportano procedure lunghe e costose.

Per favorire lo sviluppo del mercato interno semplificando per i cittadini europei gli adempimenti previsti in ogni Paese dell’Unione è nato il progetto europeo del Single Digital Gateway, istituito con Regolamento Ue 1724/2018, che impegna già da anni gruppi di lavoro di tutte le istituzioni nazionali in uno sforzo di integrazione e semplificazione notevolissimo.

L’Inps, pur avendo telematizzato già integralmente i propri servizi dal 2012, ha contribuito, assieme a tutte le amministrazioni nazionali alla costruzione dei contenuti di questo portale multilingue, che consentirà ai cittadini di ogni Paese dell’Ue di accedere direttamente alle informazioni e ai servizi online presenti nel portale dell’Istituto, per imprenditori e lavoratori di altri Paesi Ue interessati a lavorare in Italia. La sezione realizzata in italiano e inglese accessibile dal portale Your Europe è pubblicata nella sezione “Inps Comunica” del portale dell’Istituto, sotto la voce Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell’Unione europea.

Carlo Pareto