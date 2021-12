Istat, a ottobre +35mila occupati. Ma sono solo uomini

A ottobre si registra un nuovo miglioramento nella creazione di posti di lavoro, cresciuti di 35mila unità, ma nello stesso tempo sale leggermente al 9,4% il tasso di disoccupazione. Altra ombra è che la crescita dei posti riguarda esclusivamente la componente maschile e in larga parte il lavoro dipendente. Diminuiscono invece gli inattivi. La fotografia mensile dell’Istat lancia quindi alcuni segnali sulla qualità della ripresa e sui riflessi che ha sul mondo del lavoro. Più nel dettaglio il quadro che emerge mette in luce che l’aumento dell’occupazione (+0,2%, pari a +35mila unità), ha riguardato solamente gli uomini (+36mila) con l’occupazione femminile sostanzialmente stabile. Inoltre coinvolge maggiormente i dipendenti, le persone tra i 15-24 anni e gli ultra 50enni. Il tasso di occupazione sale così al 58,6% (+0,1 punti). La crescita del numero di persone in cerca di lavoro (+2,2%, pari a +51mila unità rispetto a settembre), osservata sia per gli uomini sia per le donne, coinvolge invece chi ha più di 24 anni. Sale però anche il tasso di disoccupazione al 9,4% (+0,2 punti), nonostante tra i giovani scenda al 28,2% (-1,4 punti). La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni, registrata a ottobre rispetto al mese precedente (-0,6%, pari a -79mila unità), è generalizzata sia per sesso sia per classe d’età. Ma se da una parte cresce l’occupazione registrata nel confronto trimestrale, dall’altra calano le persone in cerca di occupazione (-2,1%, pari a -49mila unità) e degli inattivi (-0,2%, pari a -33mila unità). Positivo anche che rispetto ad un anno fa, ad ottobre 2020, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-5,6%, pari a -139mila unità), sia l’ammontare degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,1%, pari a -425mila), valore quest’ultimo che era aumentato in misura eccezionale all’inizio dell’emergenza sanitaria. La lieve crescita dell’occupazione investe complessivamente l’intera Europa come certifica Eurostat. A ottobre infatti il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro è calato al 7,3%, rispetto al 7,4% di settembre 2021 e all’8,4% di ottobre 2020. Per quanto riguarda la Ue è al 6,7%, stabile rispetto a settembre 2021 e in calo rispetto a 7,5% a ottobre 2020.

Ivana Veronese (Segretaria Confederale UIL): lenta ma visibile ripresa dell’occupazione Stiamo assistendo ad una lenta ma visibile ripresa dell’occupazione. Ad ottobre prosegue il trend positivo di crescita che ha come volano il solo lavoro subordinato e prettamente maschile. Una ripartenza difficile e ancora connaturata da stati di insicurezza verso il futuro, come si evince dai dati del maggior incremento di contratti a termine rispetto a quelli stabili. Abbiamo ancora un forte gap occupazionale da colmare rispetto al periodo pre-pandemia e molto c’è da fare per continuare a salvaguardare l’occupazione, per ridurre il numero dei disoccupati ed inattivi e per colmare i divari di genere in ambito culturale, occupazionale, retributivo e di carriera. Siamo in presenza di 200mila unità di lavoro in meno rispetto a febbraio 2020 che è necessario non solo recuperare ma incrementare; abbiamo oltre 1 milioni di giovani tra i 15 e 34 anni disoccupati ai quali rivolgere politiche attive efficaci e celeri; un enorme bacino, da svuotare, di oltre 3 milioni di Neet. Quindi, oltre all’emergenza sanitaria, occorre affrontare con efficaci “vaccini” anche questi tipi di emergenze. Le risorse ci sono, gli obiettivi sono condivisi da tutti (crescita, sviluppo, più occupazione di qualità, superamento divario di genere). Non resta che lavorare tutti insieme per costruire occasioni di lavoro e certezze a chi oggi non le ha.