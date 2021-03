Istria, il 16 maggio le elezioni amministrative

Sono previste per il 16 maggio prossimo le elezioni amministrative nella Regione Istria in Croazia. Elezioni che per motivi storici e geopolitici riguardano anche il nostro Paese. Il territorio intorno a Pola (Pula) ceduto dopo gli accordi di Osimo alla Croazia presenta tuttora una significativa presenza di popolazione di lingua e cultura italiana, addirittura maggioritaria in alcune località nonostante l’ esodo di decine di migliaia di persone per fuggire dalla dominazione jugoslava di Tito. Sono passati settant’anni da quei fatti ma solo negli ultimi tempi, grazie al riconoscimento di verità storiche come il dramma delle foibe, ci si è avviati a una fattiva collaborazione democratica tra Italia, Slovenia e Croazia che permetta di guardare al futuro senza ripiombare nelle vecchie logiche degli steccati contrapposti. In Istria il partito largamente dominante nelle ultime elezioni è stata la Dieta democratica. Un partito regionalista che però nelle due ultime prove elettorali a livello europeo, grazie ad un accordo con i socialdemocratici di Zagabria è riuscito a esprimere anche un rappresentante nel Parlamento di Bruxelles, dove aderisce al Gruppo liberale.

L’ultima volta è toccato a Valter Flego che da Presidente della Regione Istria ha dovuto dimettersi lasciando così il posto a Fabrizio Radin già suo vice. E proprio in questi giorni è arrivata la notizia della riapertura della inchiesta per abuso di ufficio nei confronti di Flego da parte della Corte Suprema della Croazia. Il parlamentare europeo è accusato ,quando era sindaco della cittadina istriana di Pinguente di aver illegittimamente aumenta lo stipendio a lui e ad alcuni suoi collaboratori provocando un danno economico all’istituzione. Da notare che nel 2015 il tribunale di Fiume (Rjieka) lo aveva assolto con una sentenza in primo grado, annullata ora dalla Corte Suprema. Una brutta tegola per lui, al quale la Commissione giuridica del Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità ed anche per la Dieta democratica in una campagna elettorale già virtualmente iniziata. Il candidato Governatore per il 16 maggio della Dieta, il Sindaco di Pola Boris Miletic, si trova ad affrontare questa “grana” sulla quale non sta facendo sconti il principale avversario Danijel Feric, candidato socialdemocratico. Della partita vi sarà banche un esponente dell’Hdz (al Governo a Zagabria) non ancora ufficializzato. Non sembrano avere invece chances di vittoria i candidati di forze minori di destra e di sinistra. L’impressione è che ,anche per le prossime elezioni il tema dominante del confronto politico sarà quello dell’autonomia amministrativa dell’Istria. Poter disporre, vista la specificità del territorio e non ultima la differenziazione linguistica, di norme particolari di governo da parte di Zagabria ha sempre costituito il cavallo di battaglia della Dieta che ha riscosso il consenso degli elettori. Con un attenzione particolare al settore turistico da sempre trainante per lo sviluppo economico soprattutto nei mesi estivi e con l’ apprezzamento della gran parte della popolazione di lingua italiana tuttora presente.

Alessandro Perelli