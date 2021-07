Jennifer Huston, una canzone per un film su Aretha Framklin

È disponibile in digitale “Here I Am (Singing My Way Home)”, la nuova canzone dell’attrice e cantante vincitrice di un ACADEMY® Award e pluripremiata ai GRAMMY® JenniferHudson, scritto insieme alla mitica e storica cantautrice Carole King (vincitrice di 4 GRAMMY® Award, di un Kennedy Center Honor, e presente sulla Rock and Roll Hall of Fame e Songwriters Hall of Fame) e Jamie Hartman (Lewis Capaldi, Christina Aguilera). Il brano è stato prodotto dal vincitore di un GRAMMY® Award, co-fondatore dei Black Eyed Peas e producer internazionale will.i.am.

Jennifer sarà Aretha Franklin nel film Respect

“Here I Am (Singing My Way Home)” anticipa l’attesa interpretazione di Jennifer Hudson nei panni di Aretha Franklin in “Respect”,il film sulla “Regina del Soul” diretto da Liesl Tommy e prodotto da MGM, BRON Studios, Creative Wealth Media, dal 7 ottobre nelle sale italiane (distribuito da Eagle Pictures). Il brano infatti fa parte della colonna sonora del biopic (unica canzone originale), che sarà raccolta nell’album “Respect” (Epic Records/Sony Music), in uscita in digitale, cd e vinile venerdì 27 agosto.

“Carole è una delle più grandi cantautrici di tutti i tempi”

Jennifer Hudson ha dichiarato: “La musica è un personaggio così vivo in questo film, come lo era nella vita di Aretha Franklin. Il processo di creazione di questa canzone è stato come costruire il più grande tributo che potessi offrire al suo spirito. Era l’ultimo respiro di questo progetto straordinario e quello che ho lasciato fuori fino al suo completo adempimento. Poterlo fare con Carole e Jamie è stato un privilegio incredibile. Carole è una delle più grandi cantautrici di tutti i tempi e, sia che ci scambiassimo storie, suonassimo il piano insieme in videoconferenza o lavorassimo sui testi, era sempre una lezione straordinaria per me, sia nella vita che nella musica. Jamie e io abbiamo collaborato insieme in passato ed è sempre meraviglioso creare con lui – pensa continuamente fuori dagli schemi rendendo l’esperienza musicale ancora più profonda. Il nostro obiettivo era mostrare che la musica è sempre stata l’ancora per Aretha, in tutto ciò che ha fatto, e spero che questa canzone mostri la forza della sua voce – sia letteralmente che figurativamente – che l’ha sempre riportata a casa”.

Carol King: emozionata all’idea di scrivere una canzone con la Hudson

Riguardo a questa collaborazione Carole King ha commentato: “Scrivere una canzone con Jamie Hartman e Jennifer Hudson è stato allo stesso tempo un’esperienza familiare ma anche nuova. Il processo di scrittura delle canzoni continua a meravigliarmi anche dopo tutti questi anni. Un minuto prima non c’è nulla e un minuto dopo una canzone comincia a prendere vita e a crescere dal seme di un’idea. Il seme è nato la prima volta che io Jennifer e Jamie ci siamo incontrati virtualmente. Io e Jennifer ci eravamo già esibite insieme ed ero emozionata all’idea di scrivere qualcosa con lei per niente di meno di un film che si chiama Respect in cui Jennifer interpreta Aretha Franklin! Sono onorata di far parte di questo progetto con ben due canzoni: quella del 21esimo secolo “Here I Am (Singing My Way Home)” e la mia “(You Make Me Feel Like a) Natural Woman”, scritta nel 20esimo secolo scritta con Gerry Goffin”.

Una voce dotata di un crescendo esplosivo

“Here I Am (Singing My Way Home)” evidenzia in pieno la potenza di Jennifer Hudson con un crescendo da brividi. Appena fuori dal cancello, lei dice: “È ora per me di cantare” sul glorioso organo della chiesa prima che il pianoforte scintillante avvolga la sua voce.

Aretha Franklin ha scelto personalmente Jennifer perché la interpretasse

Jennifer Hudson è senza dubbio una delle più belle, intense, riconoscibili e luminose voci della musica contemporanea. Non solo è vincitrice di GRAMMY® Award e autrice di best seller ma ha anche ricevuto un Academy® Award, un Golden Globe®, e diversi altri premi come attrice. Il suo disco di debutto omonimo Jennifer Hudson del 2008 è certificato Platino, il successivo del 2011 I Remember Me è Oro, e quello del 2014 JHUD ha avuto una nomination ai GRAMMY®. Ha preso parte come attrice a film come Dreamgirlmes, Sex and the City, Chi-Raq e Sing, oltre ad aver ammaliato Broadway in The Color Purple, che le ha fatto vincere un altro Grammy. Nel frattempo, è diventata un’autrice da best seller ed è stata coach di di The Voice UK e U.S. Nel 2019, è apparsa nel ruolo di Grizabella al cinema nell’adattamento di Cats, e ha anche contribuito notevolmente con la sua “I’ll Fight” al documentario acclamato dalla critica RBG, aggiudicandosi una nomination agli Academy® Award. Nel 2021, interpreta Aretha Franklin nell’attesissimo biopic Respect diretto da Liesl Tommy, di cui è anche produttore esecutivo. Aretha Franklin ha scelto personalmente Jennifer Hudson perché la interpretasse. Jennifer tornerà presto con nuove proposte musicali.

Andrea Malavolti