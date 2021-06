Jocando Latina, cinque musicisti e un disco che nasce dal gioco

Jocando Latina, in uscita per Alfa Music, è un disco che si compone delle esperienze – robuste – di cinque musicisti, amici da sempre e che solo durante quest’anno di pandemia hanno deciso di trasformare questo “gioco” in un disco. Cinque musicisti, ognuno con una cifra stilistica ben definita; una caratteristica, questa, che basta a rende le nove tracce che compongono questa prima prova in studio, mai fragile e mai banale. E ci riescono grazie a un fortissimo interplay e con l’attenzione sempre tesa al risultato d’insieme, senza mai peccare di autoreferenzialità.

Un disco costruito sulle fondamenta di una sezione ritmica che traccia il solco entro il quale dirigere il flusso della note. Con il basso di Paolo Pelella epicentrico e trainante. La musica più che latina ha un gusto mediterraneo.

Una versione nobile, di quel sound al quale ci aveva abituato il Pino Daniele di Shorter, Corea, Johnson, Barbieri; quello, insomma, con lo sguardo sempre attento alla tradizione melodica ma con l’anima persa nelle sonorità di formazioni come i Weather Report, tanto per gettare un nome a caso.

A firmare gli arrangiamenti sono il pianista Alessandro La Corte; il chitarrista Angelo Carpentieri e il già citato bassista, Paolo Pelella. Che proprio a quella materia musicale di cui sopra, si sono ossigenati per anni. Percussioni e batteria sono invece affidate ripetitivamente alle cure di Davide Cantarella e Carlo Salentino, che conferiscono alla miscela musicale un’anima di grande raffinatezza estetica, oltre alla benzina necessaria a infiammare i temi.

Infine, c’è un gusto mainstream che pervade tutte le tracce. E non ci dispiace affatto. Perché quel solco nobile, di cui prima, ci manca assi e questi cinque musicisti sono i migliori interpreti non solo sul piano musicale ma anche e soprattutto compositivo.