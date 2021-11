Nencini: “Sostegno a docenti, spettacolo e giovani talenti”

Novità nel parere approvato alla Legge di Bilancio della commissione Istruzione e cultura del Senato, presieduta da Riccardo Nencini. Tra le novità “maggiori risorse per il welfare studentesco, elevazione dell’importo delle borse per il dottorato di ricerca, aumento delle risorse per la valorizzazione della professionalità dei docenti della scuola – ha scritto Nencini un un post su Facebook, riduzione del periodo minimo di permanenza dei docenti nella sede di prima assegnazione, maggiori risorse e personale al sostegno, rafforzare gli organici del personale ATA, revisione dei parametri su numero minimo e massimo di alunni in classe. E poi fondo di sostegno e indennità di discontinuità per lo spettacolo, misure fiscali agevolate a sostegno della cultura, sostegno alla creatività di giovani talenti”