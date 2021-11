La canzone pop-rock nelle serie tv in un libro di Cardini e Sibilla

È disponibile in libreria “La canzone nelle serie tv” di Daniela Cardini e Gianni Sibilla, un libro che esplora e illustra il rapporto molto stretto tra la serialità televisiva e la musica pop-rock.

Tante risposte a tanti perché musicali e televisivi

Perché una canzone è in grado di rendere memorabile o addirittura mitica una scena o una sigla? Come vengono scelte e inserite le canzoni nelle serie tv? Qual è la relazione tra l’industria musicale e televisiva? Che cos’è e come lavora un music supervisor?

I due autori esperti rispettivamente di linguaggio della TV e di comunicazione musicale

A queste e ad altre domande danno risposte esaurienti Daniela Cardini, docente di Linguaggi della TV all’Università IULM e tra le prime studiose italiane di serialità televisiva, e Gianni Sibilla, direttore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano e giornalista di Rockol.it.

Le canzoni pop e rock, una straordinaria forma di racconto per le serie tv

Il libro racconta di come le serie tv abbiano trovato nella canzoni pop e rock uno straordinario veicolo per il racconto, in grado di accrescere la potenza di una storia e di renderne indimenticabili i personaggi, e di come, parallelamente, l’industria musicale abbia trovato nelle serie tv una vetrina di grande prestigio e visibilità, capace di far riscoprire artisti e lanciare nuovi nomi.

Il volume prende in esame oltre 80 serie e 150 canzoni

Il libro analizza oltre 80 serie e 150 brani. Completano il lavoro diverse playlist video e audio con tutti i materiali presi in considerazione: dal compianto Jeff Buckley in “The O.C.” ai Beatles in “Mad Men”, dai Clash in “Stranger Things” agli Who in “CSI,” da Bella ciao in “La casa di carta” a Nada in “The Young Pope”, da “Twin Peaks” a “Peaky blinders” fino a “Gomorra” e alle più recenti produzioni italiane di Rai, Mediaset, Sky e Netflix.

Un tema intrigante ma fino ad oggi poco approfondito

“La canzone nelle serie tv. Forme narrative e modelli produttivi” narra in maniera documentata e al tempo stesso accessibile un tema tanto interessante quanto ancora poco indagato, che fa parte dell’esperienza e del vissuto di ogni appassionato di serie e di musica. Il volume esce per Pàtron (202 pagine, 22€), storico editore universitario bolognese fondato nel 1925 e con un catalogo di oltre 1000 titoli: il lbro fa parte della nuova collana “Intermedia. Linguaggi, Arti e Media”, dedicata all comunicazione.

Daniela Cardini specializzata sulla storia e le forme della serialità televisiva

Daniela Cardini insegna Linguaggi della TV e Format e serie tv all’Università IULM, dove è coordinatrice del corso di laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità. La sua ricerca si focalizza sull’analisi della televisione e in particolare sulla storia e le forme della serialità. Ha pubblicato, tra l’altro, i volumi: La lunga serialità televisiva. Origini e modelli (Carocci, 2004); Le serie sono serie (Arcipelago, 2010); Long TV. Le serie televisive viste da vicino (Unicopli, 2017).

Gianni Sibilla dirige il Master in Comunicazione Musicale della Cattolica di Milano ed è caporedattore di Rockol.it

Gianni Sibilla è direttore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano e insegna Elementi di Musica e Discografia all’Università IULM. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sul rapporto tra musica, media e industria. Ha pubblicato, tra l’altro i volumi: I linguaggi della musica pop (Bompiani, 2003) e Musica e media digitali (Bompiani, 2008). Giornalista musicale, è caporedattore di Rockol.it.

