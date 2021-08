Arriva la collezione di Fred Perry con i Gorillaz

L’ex tennista e attuale imprenditore del fashion britannico Fred Perry fa squadra con i Gorillaz, la più grande band virtuale al mondo, pionieri del britpop che non appaiono mai in carne ed ossa ma solo in cartoon, per dare vita a una capsule collection, uomo e donna, di abbigliamento e accessori.

Individualità, stile e appartenenza

I Gorillaz, fondati nel 1998 dal leader dei Blur Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett, sono sicuramente un gruppo pop che tuttavia non disdegna affatto le sonorità rap e hip hop, e condividono con Perry lo stesso pensiero libero e lo spirito indipendente. Dal 1952, infatti, le creazioni del brand britannico fondato dal tre volte campione di Wimbledon, sono state adottate come uniformi da sportivi, giovani ribelli e musicisti, con la loro tipica corona d’alloro come firma di individualità, stile e appartenenza.

Motivi ricorrenti nell’immaginario dei Gorillaz

Le Polo Shirt riportano la firma dei membri della band e sono personalizzate con stampe grafiche piuttosto audaci e ricami sul petto. La stampa della gru, uno dei motivi ricorrenti nell’immaginario dei Gorillaz, è declinata su polo e abiti. Le Track Jacket e i Track Pant presentano ricamati e pattern geometrici, oltre alle patch OWL e Choose Pazazu, mentre lo slogan Reject False Icons (rigettate le false icone) è stampata sul retro di una T-shirt.

Il frontman è il protagonista indiscusso della linea

La collezione presenta quattro capispalla, di cui tre rivisitazioni della Harrington Jacket, tutti realizzati a Wolverhampton, in Inghilterra. La Contrast Rib Harrington Jacket in cotone si caratterizza per un’innovativa fodera a zig-zag, mentre la Palm Print Harrington presenta la stampa gorilla palm all-over. L’ultimo Corduroy Harrington è declinato in velluto a coste con la stessa stampa sulla fodera interna, presente anche all’interno del Patch Detail Bomber Jacket. Nonostante quest’ultimo modello sia uno dei pezzi preferiti dal batterista Russel Hobbs, è il frontman ad essere protagonista assoluto, essendo stampato con un font in stile videogioco il suo nome 2D sul retro .Completano la collezione i calzini con stampe ancora una volta audaci e la classica Grip Bag con il leitmotiv della gru. La linea Fred Perry x Gorillaz è acquistabile esclusivamente online registrandosi al sito fredperry.com/gorillaz.

Andrea Malavolti