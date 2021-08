La comicità di Pino Insegno in scena a Porto Recanati

La parodia di Pino Insegno è esilarante. Perché sfocia nel convincimento che la vita sia una buffonata una finzione molto simile a quella che si vede in palcoscenico. Ragione per cui si capisce che la carriera artistica ha contato molto per l’attore romano poiché la recitazione è il mezzo con cui dà sfogo a passioni genuine ed idee attraverso la forma del varietà, del cabaret, dello show. Utilizzando diversi adattamenti espressivi, Insegno ha lavorato per cinema, teatro e tv.

La voce del doppiatore professionista si scontra con i suoni del dialetto romano tenuti vivi perché non ha mai smesso di mare la sua città. Così si crea una distinzione fra due momenti nell’animo dell’attore: il primo del ragazzo cresciuto a Roma che rifiuta ogni forma imposta dall’esterno; il secondo del personaggio, che ruota intorno al perno del giuoco delle parti, pronto a ripetere per ragioni sceniche.

Il mondo di Pino è dominato dai personaggi interpretati sulla scena che si impossessano della sua mente. Così l’attore diventa un perfetto sconosciuto persino a se stesso, subendo dei mutamenti psicologici grazie allo studio delle parti da recitare.

L’attore romano ha dimostrato inventiva, trascinando nel gioco il pubblico cui ha chiesto il nome dei protagonisti di qualche film da lui doppiato. Finanche gli spettatori hanno indovinato, Pino ha continuato stare con le orecchie tese e sentire le risposte. A dispetto di ciò, neanche Pino è convinto della riuscita dei suoi camuffamenti scenici, rivedendosi in qualche trasmissione tv, perché gli occhi rimangono sempre gli stessi, il viso e il corpo non si trasformano completamente nonostante tre o quattro ore di trucco.

In prima fila seduti i politici locali che non sono stati «graziati» dalle battute piuttosto gagliarde dell’attore romano, così come con il Sindaco di Porto Recanati con cui ha «giocherellato allegramente». Lo spettacolo è stato portato sul palcoscenico di Porto Recanati, lo scorso 4 agosto, all’arena Beniamino Gigli, in tournée da diversi mesi, è stato intitolato «60 sfumature del grigio» per l’appunto quanti sono i suoi anni. E gli applausi e le risate hanno confermato la sua simpatia tutta romana.

Il suo desiderio giovanile di entrare alla scuola di recitazione di Cinecittà, il teatro dove ha raggiunto il successo con il gruppo della «Premiata Ditta», i primi lavori di doppiatore per film erotici e via via sempre più importanti, prestando la voce per W. Ferrell, V. Mortensen, L. Schreiber, M. Shannon, J. Fox, B. Cohen. È diventato persino uomo di tv dal duemila in qualità di conduttore per i programmi: «Domenica in», «Mercante in fiera», «Zecchino d’Oro» e «Reazione a catena – L’intesa vincente» ecc..

L’attore si è raccontato attraverso gli occhi di un uomo di spettacolo perciò ha pensato di utilizzare alcuni spezzoni di film per richiamare i suoi primi lavori per il cinema. Non è casuale la scelta del film «Cinquanta sfumature di grigio» (Fifty Shades of Grey) del 2015, diretto da Sam Taylor-Johnson, che ha voluto commentare con il pubblico.

Il ruolo del secondo attore – quello di spalla comica, è stato affidato al giovane abruzzese Federico Perrotta che ha dovuto superare la prova finale con due esibizioni: barzelletta e canto-ballo.

Le fotografie, la musica, giacca con paillettes hanno reso la serata piacevole.

Un racconto parallelo alla carriera di uno dei più importanti doppiatori del cinema italiano davvero in tutte le sue sfumature.

Andrea Carnevali