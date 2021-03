La dittatura della Magistratura

L’ associazione nazionale magistrati, per intenderci quella per anni presieduta da Palamara, ha dichiarato: “Senza priorità vaccino, rallenteremo le attività della giustizia”.

Una presa di posizione vergognosa ed inaccettabile.

La magistratura, in questo momento dovrebbe pensare a come organizzare meglio gli orari delle udienze, ad accelerare le fasi delle indagini e non al contrario minacciare la sospensione delle attività processuali.

Tutti i giorni migliaia di #avvocati rischiano il contagio presso i tribunali italiani ma di questo ovviamente la magistratura, da sempre autoreferenziale, non si interessa.