La Divina Commedia versione manga: Dante visto da Go Nagai

Nell’ambito delle celebrazioni ufficiali dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, promosse dal Comitato nazionale del Ministero della cultura, Romics – Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, ha organizzato una inedita mostra digitale dal titolo “Dante attraverso l’immaginario artistico di Go Nagai”.

Un intrigante percorso attraverso lo sguardo e l’opera di uno dei più grandi fumettisti giapponesi, innovativo e rivoluzionario, inventore di quei Super Robot, a partire da Mazinga Z, che dagli anni Settanta hanno accompagnato generazioni di appassionati in tutto il mondo, ma senza dimenticare che sul finire degli anni Sessanta, con “La scuola senza pudore”, il mangaka ha aperto la strada all’erotismo nei manga destinati ai ragazzi.

La mostra digitale, fruibile gratuitamente dal sito www.romics.it dal 25 marzo al 30 aprile 2021, sarà accompagnata da un incontro speciale, che prevede la partecipazione da remoto dei curatori della mostra, Sabrina Perucca, direttore artistico di Romics, Enrico Fornaroli, storico ed esperto di fumetti e manga, direttore dell’Accademia di belle arti di Bologna fino al 2020, e di Go Nagai in persona. L’incontro ha l’obiettivo di celebrare il lavoro del celebre maestro giapponese e la sua opera di diffusione attraverso il manga dell’opera dantesca verso i giovani di tutto il mondo.

La mostra è realizzata da Romics con il sostegno del Comitato nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e in collaborazione con Dynamic Production.

Go Nagari è rimasto affascinato dalla Divina Commedia sin da giovanissimo, quando ebbe occasione di leggere un’edizione illustrata da Gustave Doré. Il mito di Dante Alighieri, quindi, continua a sorprendere e a prendere vita nel suo immaginario artistico.

Questa fascinazione è passata attraverso storie complesse, con un filo sottile lungo tutta la sua carriera. La figura di Go Nagai, nel suo collegamento con l’opera dantesca, è estremamente interessante. La forza evocativa del manga, mezzo grafico che affascina giovani di tutto il mondo, viene utilizzata in maniera originale e innovativa per riscoprire le parole di Dante. Nagai ha portato dunque all’attenzione del pubblico non solo giapponese, un universo complesso come quello dantesco, facendo appassionare lettori di manga di tutto il mondo alla Commedia e alla figura di Dante. Una sfida ardita e complessa che l’autore ha condotto con grande successo giungendo a una sintesi di notevole impatto.

In mostra si potranno ammirare trenta tavole originali di Go Nagai tratte da “Mao Dante” (1971), “Devilman” (Debiruman) (1972) e “La Divina Commedia” (1994), pubblicata in Italia da J-Pop. Già nei primi due manga si avvertono le suggestioni tratte dalle illustrazioni della Divina Commedia di Gustave Doré. Con queste due opere a fumetti Nagai comincia ad approfondire tematiche religiose, la rappresentazione degli inferi, degli esseri demoniaci, il rapporto tra Bene e Male. Un lavoro che troverà anche a livello grafico, un assoluto compimento nella Divina Commedia. Il percorso si articolerà tra la scelta dei più significativi canti danteschi e le più suggestive rappresentazioni visive dell’autore a livello stilistico e narrativo. Un’occasione unica per immergersi nelle tavole di Nagai, conservate negli archivi Dynamic in Giappone, appositamente riportate alla luce per l’eccezionale mostra organizzata da Romics.

