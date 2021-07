La frecciatina di Draghi alla Raggi: “Aspettiamo il Giubileo?”

La gestione della Capitale da parte della sindaca Raggi non piace a tanti a Roma. Stavolta però è arrivata la frecciatina del romano Premier con il suo aplomb.

Mario Draghi ieri durante l’incontro per il Giubileo del 2025 per fare il punto sullo stato dell’arte della città e sui servizi per accogliere decine di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo ha fatto notare: “È possibile che per fare interventi ordinari, a Roma è necessario il Giubileo?”. Una stoccata decisa alla Sindaca abituata a incassare le critiche, solo che stavolta si tratta del Presidente del Consiglio e in una riunione in cui figurano ministri e rappresentanti di Sua Santità, il Pontefice.

Al tavolo a Palazzo Chigi c’era mezzo esecutivo, forse un buon segno o il cattivo presagio di un possibile commissariamento: il ministro dell’Economia Daniele Franco, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il capo di gabinetto del Viminale (in sostituzione della ministra Lamorgese) Bruno Frattasi, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e ovviamente rappresentanti della Santa Sede.

Le critiche o meglio le osservazioni non sono mancate nemmeno da parte del ministro Giovannini con note non solo sull’amministrazione ordinaria della Capitale come ‘tappare le buche’ nelle strade, ma anche quella logistica, senza menzionare i famosi ‘bus roventi e a fuoco’, ma ricordando che bisogna migliorare il trasporto pubblico dotandolo di bus elettrici.

Ricordiamo ancora una volta che anche su questo versante arriveranno i soldi europei del PNRR e Draghi ci tiene a non far sfigurare la sua città. Ma tra quattro anni lui non sarà più lì come la Sindaca forse tra due mesi potrebbe essere ritornata a fare l’avvocato, se anticipano le elezioni per timore di una nuova impennata nei contagi.