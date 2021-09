La fusione nucleare può diventare realtà

Dall’idea sostenuta dal Prof. Antonino Zichichi, già alcuni decenni fa, di studiare cosa avviene nel sole, si è arrivati alla scoperta di Rubbia sulla fusione nucleare. La scoperta che ha valso il premio Nobel per la fisica, oggi sta diventando realtà produttiva. Alla complessa roadmap della fusione nucleare, intesa come opzione energetica e sfida scientifico-tecnologica che contribuirà alla decarbonizzazione del pianeta, si è aggiunta adesso una nuova pagina importante.

Il Commonwealth Fusion Systems (Cfs) ed il Massachusetts Institute of Technology hanno annunciato di aver condotto con successo il test del magnete con tecnologia super conduttiva (Hts o HighTemperature Superconductors) più potente al mondo.

Secondo i responsabili del progetto, la collaborazione MIT-CFS è quindi “sulla buona strada per costruire il primo dispositivo di fusione al mondo in grado di creare e confinare un plasma che produca più energia di quanta ne consumi”.

Il successo del test condotto da Cfs (spun out del Mit, ndr) è stato annunciato anche da Eni che nel 2018, annunciò la sottoscrizione dell’accordo con cui acquisiva una rilevante quota del capitale di Cfs. Una sinergia, corroborata da investimenti e contribuiti in termini di risorse e know how industriale da parte dell’azienda, destinata a concretizzare numerose opportunità su un arco di tempo medio-lungo. Superata infatti la fase dello sviluppo di magneti superconduttori ad alta temperatura, è prevista la realizzazione di un impianto sperimentale a produzione netta di energia e, in ultima istanza, la costruzione e l’avviamento del primo impianto industriale atto a garantire una produzione continuativa e remunerativa di energia da fusione.

Nella dinamica che porta a replicare sulla Terra il processo responsabile della produzione di energia nelle stelle è riposta infatti la speranza di poter ottenere una nuova fonte in grado di riscrivere completamente gli scenari energetici, anche in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale. Non esistendo materiali in grado di resistere alle temperature elevate necessarie alla fusione, il plasma viene confinato per mezzo di elevati campi magnetici all’interno dei tokamak (camera toroidale magnetica, ndr).

Dal Mit spiegano: “Il nuovo materiale superconduttore ad alta temperatura consente di ottenere un campo magnetico più elevato in un dispositivo più piccolo, pari alle prestazioni che si otterrebbero in un apparato 40 volte più grande in volume utilizzando magneti superconduttori convenzionali a bassa temperatura“.

Secondo la controllata di Eni, Cfs,: “I magneti CFS HTS consentiranno campi magnetici significativamente più forti e, di conseguenza, tokamak significativamente più piccoli”.

I risultati della sperimentazione di Cfs confermano gli obiettivi previsti entro il 2025: per quella data è atteso il completamento di Sparc, il dispositivo in configurazione toroidale che assemblerà un totale di 18 magneti come quelli oggetto del test. Stadio successivo, Arc, l’impianto destinato a immettere energia da fusione nella rete elettrica (ma bisognerà aspettare il prossimo decennio, ndr).

Eni, nella nota che annuncia il risultato di Cfs, annuncia: “La tecnologia oggetto del test potrebbe contribuire significativamente alla realizzazione di impianti molto più compatti, semplici ed efficienti. Ciò contribuirà a una forte riduzione dei costi di impianto, dell’energia di innesco e mantenimento del processo di fusione e della complessità generale dei sistemi”.

Il successo della sperimentazione di Cfs, di cui Eni è il maggior azionista, è un’ottima notizia per la multinazionale italiana che negli ultimi anni ha ribadito con più azioni la sua attenzione per quanto riguarda le collaborazioni nell’ambito della ricerca sulla fusione a confinamento magnetico. Nel 2018, oltre all’accordo con Cfs, era stato sottoscritto anche l’intesa con il Plasma Science and Fusion Center del Massachusetts Institute of Technology per lo svolgimento congiunto di programmi di ricerca sulla fisica del plasma, sulle tecnologie dei reattori a fusione, sulle tecnologie degli elettromagneti di nuova generazione.

Nel maggio 2019, fu firmato invece il Memorandum of Understanding per la collaborazione, con Enea, nell’ambito del progetto Divertor Tokamak Test, il polo scientifico e tecnologico sulla fusione che sarà realizzato a Frascati nel centro di ricerca Enea (l’intesa successiva era stata annunciata nel gennaio 2020, ndr).

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha commentato il risultato ottenuto negli States: “Per Eni, la fusione a confinamento magnetico occupa un ruolo centrale nella ricerca tecnologica finalizzata al percorso di decarbonizzazione, in quanto potrà consentire all’umanità di disporre di grandi quantità di energia prodotta in modo sicuro, pulito e virtualmente inesauribile e senza alcuna emissione di gas serra. Il risultato straordinario ottenuto durante il test dimostra ancora una volta l’importanza strategica delle nostre partnership di ricerca nel settore energetico e consolida il nostro contributo allo sviluppo di tecnologie game changer”.

A Frascati, intanto, si sta realizzando il progetto Dtt (Divertor Tokamak Test). La macchina sarà pronta nel 2026 e deve, banalizzando, testare un sistema di smaltimento del calore alternativo a quello di Iter, una sorta di piano B. Per Dtt è stata costituita una società consortile tra Enea, Eni e Consorzio Create a cui tra breve si aggiungeranno anche altri partner. L’obiettivo del progetto Iter arrivare nel 2030 alla progettazione esecutiva di una centrale nucleare per fusione dimostrativa, nel 2040 al collegamento alla rete elettrica, nel 2050 all’uso diffuso che, secondo gli scienziati che credono in questo percorso, libererà il mondo dalla schiavitù dell’energia prodotta con carbone e petrolio, perché altre soluzioni come il solare ed eolico, possono essere complementari, ma non sufficienti. Non ci saranno scorie radioattive da smaltire e non ci saranno pericoli di incidenti che causano radiazioni, perché quello che finora è stato prodotto è l’energia a fissione nucleare. Anche Bill Gates, il multimiliardario americano, padre di Microsoft, tra i tanti suoi progetti sta cercando soluzioni al problema del riscaldamento globale. Ha creato e finanziato con 500 milioni di dollari una società, Terra Power, che sta sviluppando due tipi differenti di reattori di quarta generazione, a neutroni veloci che si basa comunque sempre sulla fissione. Secondo Bill Gates, come ha spiegato in più occasioni,: “L’energia nucleare è la soluzione ideale per il cambiamento climatico”.

La ricerca scientifica è fondamentale per l’umanità, ma è anche fondamentale che non diventi causa di disastri ambientali. Per la fusione nucleare, sotto ogni aspetto, l’Italia ha tutti i titoli per rivendicarne la paternità e guardare con maggiore fiducia verso il futuro dell’umanità.

