La libertà riconquistata del brand Luisa Spagnoli

Di fatto è un sogno che si trasforma in realtà la campagna autunno-inverno 2021/2022 della maison Luisa Spagnoli, che prosegue in maniera impeccabile la video-presentazione Back to Life.

Energia positiva per la vita quotidiana delle donne

L’autunno-inverno griffato Luisa Spagnoli è un grido di gioia per la libertà ritrovata, un vero e proprio inno alla vita ricco di freschezza e contemporaneità, un ampliamento del desiderio delle donne di un ritorno a una quotidianità vivace e pienamente soddisfacente. Questo perché lo stile non è altro che una questione di attitudine, soprattutto se viene valorizzata da abiti capaci di regalare una buona dose di energia alla vita di tutti i giorni

Dall’Umbria guardando con passione ai set cinematografici

Dalla campagna umbra – location della presentazione – agli studi fotografici et voilà. La collezione LS è infatti un ideale lasciapassare per look tonici che presentano ogni volta sfumature diverse in base ai luoghi e alle occasioni. Il fotografo Giampaolo Sgura immortala la bellissima top model Mathilde Brandi che – con la sua raffinata freschezza – interpreta magnificamente la donna Luisa Spagnoli. Si susseguono così scatti a figura intera e piano americano, a colori o in bianco e nero, nei quali di volta in volta gli oggetti di scena fanno l’occhiolino ai set cinematografici con i loro proiettori e le sedie da regista che fanno tanti Federico Fellini. Sguardi intensi e pose dinamiche in cui la modella si fà attrice, protagonista assoluta dello shooting ma soprattutto interprete perfetta dei desideri delle donne contemporanee.

Una grintosa boccata d’aria fresca

Come i tailleur di tweed dai bordi sfrangiati, blazer su minuscoli shorts, che si rinnovano attraverso crop top coordinati, dando una salutare boccata d’aria fresca a questo classico del guardaroba sofisticato. I micro top di maglia a coste inglesi sono il leitmotiv simpatico e sbarazzino di diversi look: sotto il completo giacca doppiopetto su pantalone scozzese, oppure in stile twin set con il cardigan a maxi trecce dai bottoni d’oro su mini animalier. Grintosi proprio come l’atteggiamento verso la vita della donna Spagnoli anche gli chemisier di pelle, dal taglio bon-chic ma dall’appeal decisamente rock in un gioco di ti vedo-non-ti vedo dal quale fanno capolino delicati pizzi total black. Ritroviamo la pelle anche nei pantaloni dritti, controbilanciati dai top di maglia, un mondo che rappresenta l’indiscutibile savoir-faire del marchio, qui proposti con ampi scolli quadrati, lavorazione a coste sul busto e larghe maniche balloon tricottate a maxi trecce in rilievo strette in polsini elevati.

Accessori indispensabili per donne intraprendenti

Una libertà riapparsa che si esprime con una rimodulazione di tagli e consistenze che continua anche nei capispalla immortalati negli scatti campagna. Ecco allora uno dei capi più rappresentativi della collezione, il trench brit-chic taglio mantella, over al punto giusto. Oppure il maxi coat dalle sfumature army, dalle maniche demi-couture su silhouette pulite e assolutamente femminili. E per la sera ecco le chemise di chiffon con scollo a fiocco con gilet en velour dai ricami folk ton sur ton su shorts che scoprono le gambe. Centrale per non dire seminale il ruolo degli accessori. Come le alte cinture a stringere il punto vita e le borse mini e maxi quali la Nicky bag e clutch con chiusura a lucchetto e tracolla a catena removibile e infine, per donne dinamiche e intraprendenti, gli stivali di suéde.

