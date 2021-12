La poesia come “Nudarsi” per liberarsi dei pregiudizi

Nella sua recente silloge “Nudarsi” (Turisa Editrice, euro 13), Rita Felerico riflette sulla ricerca della Bellezza e del senso dell’esistenza.

Abbiamo incontrato l’Autrice, giornalista e counselor filosofico, vice presidente dell’Associazione “Peripli-Culture e Società Mediterranee” nonché organizzatrice dal 2009 del “Cafè Philo”, punto di incontro con artisti e scrittori.

In questa raccolta di liriche confluiscono il linguaggio poetico e quello iconico (i disegni sono di Aldo Capasso), la prosa e la poesia, la testimonianza personale e quella di altre voci del panorama letterario che, in chiusura, hanno commentato le poesie, tradotte in varie lingue per cui non sarebbe inesatto definire l’opera un testo corale.

– Si coglie la centralità del mondo femminile sin dalla lirica di apertura (“Smemorate”), in cui la donna è accostata al mare, simbolo di infinito, accogliente come il ventre materno e, al tempo stesso, sfuggente, misterioso e profondo. Il viaggio poetico inizia, dunque, dal mare e non si conclude mai perché la storia non è stata ancora scritta. Ecco perché “siamo sempre in viaggio”.

“Hai colto del mio sentire il punto più nascosto. La poesia ha gli occhi delle polene – scrivo nella quarta di copertina – così magnetici, iconici, bussole per solcare onde, scoprire nuove rotte. E il mio sguardo di donna assomiglia a quello delle polene: osserva la vita guardando al futuro (il desiderio di perseguire sempre nuovi obiettivi), tenendo ben stretto il passato (non dimenticando i valori e i sentimenti), sfidando consapevole il flusso del tempo, il suo continuo andare. È per questo che la vita delle donne scrive la storia, lasciandosi guidare dal suo ritmo, simile a quello del mare, un simbolo del femminile, spazio, luogo non solo del viaggio che è l’esistere, ma dell’essere donna. Ne “Le mie Cassandre come sirene” dico del mare ‘che ancora sa parlare’, narro di Sirene/ Cassandre che urlano Pace nella profondità della violenza, di Cassandre che si trasformano per attraversare oceani, per lavarsi come gesto di liberazione, lasciando come segno canti di libertà. È il cammino che la donna ha da sempre intrapreso e che mi auguro non venga mai abbandonato”.

– La sua riflessione tocca poi il rapporto malato con la città, metropoli asettica e dal volto anonimo (“Luogo non luogo”) e con la Natura, violentata dall’uomo. Al rifiuto della guerra si accompagna la speranza di un futuro all’insegna della conoscenza e dell’apertura verso l’Altro perché “dai margini si muove e canta l’Amore” (“Questo tempo”).

“La natura non è fuori di noi, altro da noi. La si percepisce così, a volte, ma siamo immersi in essa e siamo natura, con la bellezza e le contraddizioni che la e ci contraddistinguono, con i pericoli e gli accoglienti punti di fuga che nasconde e nascondiamo in noi stessi. È la violenza perpetrata a trasformare la natura, spingendoci a considerarla esclusivamente come nemica. Non dobbiamo ingaggiare lotte, ma lasciarci andare ad un dialogo che definirei di continua conoscenza. Perché sarà il sapere o meglio la sapienza ad aprire le porte verso lo sconosciuto, verso il dialogo con l’Altro, verso il diverso, verso nuove rotte, verso un futuro vivibile di condivisione e di pace. Per realizzare questo ideale di vita occorre appunto Nudarsi, liberarsi dei pregiudizi, delle false parole e convinzioni. L’abitare Napoli è stimolo per continue scoperte e riscoperte; Napoli mi ha insegnato ad accogliere le contraddizioni, l’incostanza, l’impermanenza che ci caratterizza e nutre. Questa Napoli sempre uguale e mai uguale a sé stessa, sorprendente e ricca di meraviglia”.

– Spesso dal dolore scaturisce la poesia. Il segmento narrativo “In re minore” si dipana sul filo dei ricordi ed è sospeso tra passato e presente, malattia e guarigione, sofferenza e rinascita. In questo racconto l’esperienza personale – la microstoria – diviene il fulcro della narrazione, che assurge a riflessione sul tempo che scorre implacabile, lasciando dei segni fuori e dentro di noi.

“La poesia è in senso simbolico il mare, nel quale ricercare le parole per guardare oltre e cogliere il senso delle cose e del tempo che scorre, non per fermarlo ma per renderlo protagonista del nostro andare, essenza del nostro camminare per i sentieri di quello che definiamo mondo. La poesia è dentro di noi per ricordare, segnare il futuro, sostenerci, spronarci, consolarci, renderci capaci di amare. Ed è così che il dolore, non solo quello personale ma quello del mondo, si trasforma in note, per ascoltare la nostra musica e la musica dell’Altro. Ed è anche e soprattutto in tal senso che il testo possiamo considerarlo corale, desiderio di dire, coinvolgere per cercare insieme le parole di un nuovo linguaggio, di un nuovo tramandare, comunicare, che profumi di bisso, di mare”.

Monica Florio