LA RABBIA IN PARTENZA

Blitz di protesta all’aeroporto napoletano di Capodichino da parte dei lavoratori Whirlpool dopo l’annuncio della multinazionale a voler lasciare a casa gli operai.

La protesta è durata meno di mezz’ora e non avrebbe impedito il decollo di nessun volo. I lavoratori, un centinaio, si sono spostati poi nel piazzale dell’aeroporto dove hanno continuato a gridare i loro slogan e ad esporre striscioni e bandiere.

“L’annuncio della Whirlpool di avviare nuovamente le procedure di licenziamento va ancora una volta contro gli impegni assunti con il Governo e ribalta sui lavoratori gli effetti di una crisi senza precedenti. È inaccettabile. Il Governo intervenga immediatamente ed eviti un altro disastro sociale. Le crisi delle grandi aziende in Italia sono per lo più precedenti alla pandemia, che ne ha senza dubbio aggravato gli effetti, segno tangibile che in Italia c’è necessità di riforme strutturali nel settore industriale”. Così in un post il segretario del Psi, Enzo Maraio.

Ieri il presidente del Consiglio mentre si trovava nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con Cartabia, ha deciso poi di incontrare i lavoratori, 340 circa, che perderanno il posto di lavoro.

Il Governo sta cercando una soluzione mentre l’azienda ha interrotto le trattative al ministero dello sviluppo confermando “la possibilità di trasferimento presso la sede di Varese” e un incentivo all’esodo di 85mila euro.

“Draghi ci ha detto che la decisione della Whirlpool di avviare la procedura di licenziamento per i dipendenti dello stabilimento di Napoli rappresenta un ‘grave e inaccettabile sgarbo istituzionale'”. Così il segretario della Uilm Campania Antonello Accurso al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi avuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere assieme agli altri due sindacalisti Raffaele Apetino (segretario Fim-Cisl Campania) e Rosario Rappa (Fiom-Cgil Napoli).”Il Presidente del Consiglio – ha aggiunto Accurso – si è impegnato a trovare una soluzione industriale alla vertenza, assicurando che si impegnerà personalmente”. Il leader dei metalmeccanici della Uil spiega poi che come sindacalisti hanno chiesto a Draghi di sollecitare la Whirlpool “a non avviare la procedura di licenziamento e di preservare gli accordi sottoscritti”. L’altro sindacalista Rappa ha affermato che “l’importante è far ripartire la produzione al sito di via Argine, anche senza la Whirlpool”.

“È irragionevole non accettare la proposta delle 13 settimane di cassa integrazione. Siamo perplessi rispetto a questo rifiuto che danneggia solo i lavoratori Whirlpool, che dovrebbero invece essere tutelati”, ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sul quale, oltre ai casi Gkn e Gianetti Ruote, ieri si sono riversati anche le problematiche di Whirlpool e della ex Embraco.