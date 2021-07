La “Sciarada” di Filippo Timi per I Concerti nel Parco

Sabato 31 luglio, alle ore 21:00, per I Concerti nel Parco alla Casa del Jazz, in prima assoluta, la nuova produzione “Sciarada Trilogia della Vita”, che nasce su commissione del festival a Filippo Timi, che ne firma la drammaturgia originale e ha scelto personalmente come suoi compagni di viaggio di questa nuova avventura un quartetto di giovani e promettenti attori e musicisti romani: l’attore, poeta e cantante Giovanni Onorato, che si definisce “un poeta punk”; Mario Russo, attore e anche interprete al violino e tromba; il batterista Claudio Larena e il giovane producer e sound engineer di stanza tra Roma e Los Angeles, Lorenzo Minozzi, che intreccia e amalgama in un personalissimo sound tutte le sezioni musicali. A quest’originale team artistico, si aggiunge un cammeo di Petra Magoni, che canterà insieme a Filippo Timi, nella parte centrale dello spettacolo.

Timi ha pensato al titolo “Sciarada”, termine dal duplice significato, gioco enigmistico e rompicapo/problema difficile da risolvere, perché entrambi i suoi significati declinano, misteriosamente, il contenuto dello spettacolo, che ha come sottotitolo Trilogia della Vita.

Redazione Avanti