Pse, diritti delle donne e parità di genere

Si terrà dal 27 al 29 agosto 2021 a Curzola città adriatica dell’omonima isola croata, la scuola di formazione politica internazionale sulla parità promossa dal CEE network for Gennder Issue, il think tank socialdemocratico delle donne con sede a Zagabria, in collaborazione con il Partito Socialista Europeo, la FEPS (Fondazione europea per gli studi progressisti) e l’Olaf Palme Center, dedicato al premier socialdemocratico svedese (vice-presidente dell’Internazionale socialista) assassinato in un attentato dalle trame oscure nel 1986. Un evento che, attraverso dibattiti sulle disuguaglianze regionali e di genere abbinate a una formazione incentrata sul concetto di “gender budgeting”, intende fornire competenze teoriche e indirizzi di applicazione di politiche di genere.

La “Scuola di Curzola” riunisce donne e uomini leader politici dei partiti socialisti e socialdemocratici, accademici, attivisti di sinistra e femministe, in particolare provenienti in particolare dall’Europa orientale e meridionale per discutere di diritti delle donne e di politiche per la parità di genere. Del CEE network, presieduto da Daša Šašić Šilović, fanno parte tra le altre: Zita Gurmai, parlamentare ungherese, presidente del PSE Woman e Pia Locatelli, Presidente onoraria dell’Internazionale Socialista Donne.

L’iniziativa del think tank balcanico si pone in continuità cronologica e ideale con piattaforma programmatica sulle politiche a sostegno delle donne varata dal PSE a giugno 2021.

Nel documento si ribadisce che la parità di genere è al centro dei valori dell’Unione europea. Proteggere e promuovere i diritti umani delle donne è responsabilità dell’intera UE, anche a livello nazionale, regionale e locale. Eppure, ancora nel 2021 le donne continuano a subire discriminazioni in molte forme, sia attraverso strutture di potere ineguali, stereotipi, comportamenti sessisti, violenza di genere e discorsi di odio di genere; o sia attraverso oneri di cura diseguali, discriminazione economica, sociale e strutturale o attraverso la negazione della loro salute e dei loro diritti sessuali e riproduttivi. Per cambiare questa situazione e raggiungere la piena uguaglianza di genere, l’Europa ha bisogno di democrazie forti, resilienti e funzionanti. La loro qualità è determinata non solo dalla forma delle istituzioni, ma anche dalla misura in cui i diversi gruppi sociali partecipano a queste istituzioni. Mentre le donne hanno bisogno della democrazia per prosperare, lo stesso vale per la democrazia: affinché un sistema di governo sia veramente inclusivo, rappresentativo, legittimo e resiliente, ha bisogno delle donne a tutti i suoi livelli.

I membri della Presidenza del PSE, ribadiscono che l’emancipazione delle donne e l’instaurazione dell’uguaglianza di genere in questo senso siano cruciali per le democrazie. L’uguaglianza di genere e i diritti delle donne sono indicatori di quanto siano sane e resilienti le nostre democrazie. I socialisti europei sottolineano il legame diretto tra l’uguaglianza di genere e la promozione dei diritti umani, dello stato di diritto e della democrazia, che si rafforzano a vicenda. Democratizzazione e diritti delle donne sono strettamente intrecciati e interdipendenti: il destino degli Stati è legato al destino dei diritti delle donne e viceversa. Ciò è diventato ancora più palese nel corso del processo di integrazione europea ed è possibile osservare il ruolo chiave che le donne stanno svolgendo nei Paesi in fase di sviluppo socio-economico. Pertanto, Il Partito Socialista europeo esprime profonda preoccupazione per i crescenti movimenti e governi antidemocratici, anti-diritti e anti-femministi all’interno e all’esterno dell’Europa, che stanno minacciando i progressi che gli attori progressisti hanno portato avanti. Questi attori cercano sistematicamente di minare i progressi sulla parità di genere, mettere a tacere e controllare le donne e relegarle a cittadini di seconda classe. Come è stato recentemente osservato nel caso del governo turco di Erdogan, Per questo il partito socialista europeo ribadisce un forte appello a democrazie europee che hanno a cuore i diritti umani e i valori femministi. I socialisti, con spirito laico, si oppongono a qualsiasi abuso di potere contro le donne e continueranno a lottare contro qualsiasi erosione dei principi democratici e dello stato di diritto.

Il documento emanato dalla Presidenza del Partito Socialista Europeo verte su 15 punti cardine:

1. Protezione dei diritti delle donne, difensori dei diritti delle donne e sforzi per rafforzare la voce delle donne e la loro partecipazione a tutti i livelli degli organi decisionali nei partiti, nei governi, nelle posizioni pubbliche, nelle istituzioni giudiziarie e di polizia, nei media, nel settore privato e nella società civile.

2. Piena attuazione della Strategia dell’UE per l’uguaglianza di genere e della Strategia per l’uguaglianza delle persone Lgbtiq guidata dal Commissario UE per l’uguaglianza Helena Dalli.

3. Integrazione di genere di tutte le politiche dell’UE e nazionali, anche attraverso un linguaggio inclusivo di genere nei documenti ufficiali dell’UE. Ci opponiamo alla preoccupante tendenza dei governi conservatori di annacquare o cancellare espressioni come “uguaglianza di genere”, “genere” e persino “donne” (che costituiscono metà della popolazione europea) dalle conclusioni del Consiglio o da documenti simili.

4. Annullamento dei divieti sull’educazione sessuale globale e inclusiva nei programmi scolastici e sugli studi di genere nelle università. Tali divieti fanno parte di un più ampio programma antidemocratico di controllo educativo che cerca di impedire l’accesso all’informazione e di sopprimere il pensiero critico.

5. Magistratura indipendente e nomina di giudici, difensori civici per i diritti umani, ecc. Condanniamo fermamente i giudici politicamente di parte e di posizione governativa, nonché i tribunali costituzionali e le corti supreme che minano intenzionalmente i valori fondamentali dell’UE. Mentre ci deve essere una responsabilità democratica della magistratura, la nomina dei giudici deve essere sempre indipendente e libera da qualsiasi influenza politica.

6. Rendere possibile il ricorso alla procedura dell’articolo 7 per monitorare e infine sanzionare gli Stati membri se violano i valori dell’UE, come nel caso della Polonia e dell’Ungheria.

7. Bilancio di genere, valutazioni dell’impatto di genere e integrazione di genere del pacchetto finanziario per la ripresa dell’UE al fine di promuovere l’uguaglianza di genere. Si rivendicano pertanto meccanismi che prevengano l’uso improprio dei fondi e si esprime netta contrarietà al reindirizzamento dei fondi per il recupero alle organizzazioni contro i diritti umani a livello nazionale.

8. Piena applicazione e monitoraggio del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto progettato per proteggere i fondi dell’UE dall’uso improprio da parte dei governi dell’UE che violano lo Stato di diritto in caso di corruzione o frode, ma anche valori fondamentali dell’UE come libertà, democrazia, uguaglianza e rispetto per i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze.

9. Adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, la sua piena ratifica e attuazione in tutti gli Stati membri e opposizione a qualsiasi idea deviata, campagna diffamatoria o ritiro dalla Convenzione.

10. Misure complete per rafforzare e proteggere i diritti dei cittadini nell’area digitale, compresa la privacy, la lotta all’incitamento all’odio, la disinformazione di genere, gli stereotipi di genere e la violenza di genere online.

11. Misure per proteggere i media ei giornalisti indipendenti online e offline. La democrazia può prosperare solo quando si ascolta una pluralità di voci. Tuttavia, l’aumento delle molestie online nei confronti delle giornaliste in Europa sta attualmente minacciando la democrazia e impedisce ai media liberi di funzionare efficacemente.

12. Riconosciamo l’intersezione tra la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne e i diritti umani fondamentali, nonché l’accesso ai servizi sanitari pubblici universali.

13. Una regolamentazione finalizzata alla trasparenza nei registri delle lobby in modo che gli europei sappiano in modo aperto chi sta finanziando organizzazioni in contrasto con le politiche dell’UE e se queste provengono dall’UE o da paesi terzi.

14. Istituzione di una configurazione formale del Consiglio ministeriale che si occupi di uguaglianza di genere, diversità e antidiscriminazione.

15. Integrazione di genere e rappresentanza paritaria nel dibattito sulla Conferenza sul futuro dell’Europa.