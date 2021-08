“Laici, europei, riformisti. Con il cuore a Bologna e la testa in Europa”. Con questo slogan insieme a Marco Strada abbiamo presentato i candidati al comune di Bologna della lista del Psi e di Volt, a sostegno di Matteo Lepore sindaco”. Così il segretario del Psi Enzo Maraio a Bologna per la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative che vedranno il rinnovo di importanti comuni tra cui Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli. “Saremo la sorpresa di questa campagna elettorale”, assicura Enzo Maraio che vede in queste amministrative “un test elettorale per la tenuta del centronistra, che sappia reinterpretare le esigenze del popolo”.

Matteo Lepore, che questa mattina ha partecipato alla presentazione della lista, ha sottolineato che quello di PSI-Volt è “un grande contributo alla nostra coalizione di sette liste, una bella collaborazione che porta energie fresche al nostro progetto” e “fa tornare i socialisti dentro la coalizione di centrosinistra che a Bologna non accadeva da tempo”.

La presentazione della lista PSI e Volt per le Comunali di Bologna 2021 si è svolta in Piazza dei Martiri 10: trentasei candidati e candidate rappresentativi della della società bolognese. “PSI e VOLT, il partito più antico e il partito più giovane d’Europa si uniscono per una nuova visione di Bologna”. Così si legge in un comunicato del Psi Federazione Metropolitana di Bologna. “Riformisti nel lavoro e nel welfare, laici nel pensiero, nelle libertà, nei diritti e nella costruzione di una cittadinanza attiva e solidale, ecologisti per il futuro del nostro Pianeta e delle generazioni che verranno, transnazionali nel perseguire gli Stati Uniti d’Europa”

“L’Italia e l’Europa – si legge ancora – stanno vivendo un momento di straordinario sconvolgimento di relazioni, abitudini, consuetudini, modi di vivere. Saperi, competenze, visioni, identità, sono indispensabili ma non bastano: oggi più che mai serve condivisione, collegialità, trasparenza e unità. Da questa necessità nasce un progetto politico, promosso da PSI e Volt, che vuole essere un punto di riferimento, con lo scopo di realizzare un’area laica europeista e riformista nel centro sinistra che guardi ad un futuro in cui la parola sostenibilità sia centrale. Fare politica in maniera sostenibile per noi significa avere un piano per la città che ne favorisca lo sviluppo dal punto di vista ambientale, sociale e economico, tenendo conto dell’impatto a lungo termine di ogni scelta, per una Bologna che possa immaginare un futuro davvero innovativo.

“Per questo motivo – continua il comunicato – abbiamo declinato il nostro programma su tre livelli di sostenibilità: ambientale, economica e sociale, per creare un vero riformismo progressista che si opponga al conservatorismo ideologico e sia capace di coinvolgere attivamente la cittadinanza”.

Su 36 candidati, afferma Marco Strada, segretario della federazione, “28 sono under 40, 18 under 30, 31 under 50”, Sei le teste di lista: l’insegnante in pensione Carla Facchini, il portavoce di Volt Bologna Marcello Saltarelli, l’atleta trans Valentina Petrillo che ha sfiorato la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo e sulla cui vicenda umana e sportiva è in corso di realizzazione un documentario, l’avvocato Guido Perri della segreteria nazionale del PSI, l’attivista Emma Bacci, la piu’ giovana tra i candidati della lista, e l’insegnante elementare Irene Madore.