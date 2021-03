L’Algeria torna al voto. Elezioni fissate a giugno

Dopo poco più di un anno dal suo insediamento dopo la vittoria alle elezioni presidenziali del dicembre 2019, il Presidente Abdelmadijd Tebboune ha fissato le prossime elezioni politiche in Algeria per il 13 giugno. Ha così, anche se con un po’ di ritardo , mantenuto l’impegno con i cittadini che avevano riempito le piazze e le strade delle principali città con manifestazioni di protesta chiedendo il rinnovamento del Paese e della sua classe politica. In un territorio, quello della Repubblica popolare, che aveva visto solo pochi segnali di quella “primavera araba” che invece aveva interessato gran parte degli Stati del Nord Africa. Ma che proprio nei mesi precedenti le elezioni presidenziali aveva visto la mobilitazione dei giovani e della società civile prima contro il tentativo dell’anziano e malato Capo dello Stato Bouteflika di candidarsi per la quarta volta, poi per rivendicare una stagione di riforme per il Paese.

La casta politica e soprattutto militare che controlla la Tunisia dalla proclamazione dell’indipendenza dalla Francia aveva reagito in modo intelligente e non brutalmente repressivo a queste proteste individuando in Tebboune, poi eletto, l’uomo che avrebbe potuto assicurare la continuità ma anche una sorta di modernizzazione e di cambiamento ormai improcrastinabile. In poco più di un anno dalla sua elezione però la situazione non è sostanzialmente migliorata e la crisi economica si è aggravata causa anche il dilagare della pandemia da coronavirus e il crollo del prezzo del petrolio. E così nelle ultime settimane la gente è ritornata, nonostante le restrizioni imposte per l’infezione, a fare sentire le sue proteste e il suo malcontento per le strade di Algeri. Tebboune ha anche fatto modificare la legge elettorale con norme più severe e trasparenti contro la corruzione e con una diversa regolamentazione della raccolta firme per la presentazione delle liste che permetta una più ampia partecipazione. Ma saranno i prossimi mesi prima delle elezioni di giugno a chiarire se il gruppo di potere politico e militare che guida ancora l’Algeria sarà riuscito a governare la transizione verso un Paese più democratico e rinnovato o se la situazione, sfuggendogli di mano, sarà divenuta ingestibile. Sul piano internazionale proseguono intanto i rapporti di collaborazione con la Russia, instauratisi subito dopo il raggiungimento dell’indipendenza dalla Francia del Paese. Recentemente l’aviazione militare algerina si è rinforzata con l’ acquisto di quattordici moderni cacciabombardieri russi. Si è svolto anche, ad Algeri, un incontro, alla presenza dei rispettivi Ministri degli Esteri, tra i Premier dell’Algeria e del Mali. I due Stati si dividono il territorio del Sahel, segnato ultimamente da tensioni etniche e da infiltrazioni di terroristi islamici che hanno determinato un rafforzamento delle misure di sicurezza nel territorio. Un altro problema che Tebboune si trova a dover affrontare in un contesto non semplice. A ciò si è aggiunto, la scorsa settimana, anche il verificarsi di un forte terremoto, di 6, 2 di magnitudo che ha provocato crolli e danni e anche un piccolo tsunami sulla costa.

Alessandro Perelli