L’amore per il gioco del calcio non è più quello di un tempo

Negli anni Sessanta del Novecento, quando lo sport più popolare in Italia non era ancora diventato una sorta di surrogato della guerra o del fanatismo religioso, deturpato dalla violenza degli ultras, dal razzismo, da stipendi milionari economicamente e moralmente inaccettabili, Sandro Mazzola e Gianni Rivera erano i calciatori simbolo del derby di Milano, detto anche “della Madonnina”. Una competizione che scatenava grandi entusiasmi, esaltazioni collettive e disperazione tra le opposte fazioni dei tifosi. Nato, come Mazzola, in tempo di guerra, il talento calcistico di Rivera si esprime precoce negli spazi aperti, nei campetti improvvisati, nel cortile dei salesiani di Don Bosco, dove gioca all’attacco e segna moltissimo. Segnalato agli osservatori della squadra di calcio dell’Alessandria, nel 1956 il tredicenne Rivera entra nella rosa dei “grigi”. Esordisce in Serie A il 2 giugno del 1959. L’anno dopo, il 25 settembre, debutta con il Milan a San Siro contro il Catania. A novembre gioca il suo primo derby contro l’Inter e viene azzoppato dopo venti minuti di gioco. Dotato di fantasia, inventiva, visione di gioco, precisione millimetrica negli assist nonché di un dribbling largo e un tiro non forte ma preciso, Rivera a 17 anni è già un “sorvegliato speciale”, che se fatto fuori fa respirare gli avversari. A differenza di Rivera, Mazzola, cresciuto nelle squadre giovanili dell’Inter sotto la guida di Giuseppe Meazza, non arriva subito in Serie A, perché si è scettici sul suo valore e perché si crede che il figlio del grande Valentino non possa replicare le gesta del padre. Infatti, quando viene presentato per la prima volta all’allenatore Helenio Herrera come il figlio di capitan Valentino, il “Mago” risponde che il padre era un grande calciatore, il figlio si vedrà. Nell’ottobre del 1962, però, a corto di giocatori causa infortuni, Herrera fa esordire Mazzola in serie A contro il Palermo. Da quel momento Mazzola dispiegherà in maniera sempre più convincente le sue caratteristiche di mezzala offensiva agile e rapida che esprime un gioco fantasioso e spettacolare con le sue finte di corpo, il dribbling stretto, i passi di danza, il tiro secco e preciso. Non sorprende che due artisti del pallone come Mazzola e Rivera che militano in squadre avversarie e giocano ai massimi livelli dividano ragazzini, giovani e adulti, ma anche non pochi intellettuali, scrittori, giornalisti e uomini dello spettacolo, obbligandoli a fare scelte di parte. Come lo scrittore Luciano Bianciardi, che sulle pagine del “Guerin sportivo”, dove tiene una rubrica di corrispondenza con i lettori, ammette di non disammirare Mazzola, ma afferma che Rivera “è di altra qualità, gioca in endecasillabi quando Mazzola gioca in ottonari, ricama quando Mazzola imbastisce, scavalca l’ostacolo sfiorando la croce di Sant’Andrea quando Mazzola disbosca la siepe”. Perciò quando qualcuno ricorda a Bianciardi quanto scritto da Pier Paolo Pasolini in un articolo apparso su “Il Giorno” del 3 gennaio 1971, intitolato “Il calcio è un linguaggio con i suoi poeti e prosatori”: – “Rivera gioca un calcio in prosa: ma la sua è una prosa poetica, da elzeviro. Anche Mazzola è un elzevirista che potrebbe scrivere per il Corriere della Sera: ma è più poeta di Rivera. Ogni tanto egli interrompe la prosa e inventa, lì per lì, due versi folgoranti” -, si arrabbia e, nel ribadire, con raffinata cultura della metrica, il suo convincimento: “è poeta Rivera (epinicio), è poeta Mazzola (ottonario martellato)” mostra di non seguire fino in fondo le spiegazioni di Pasolini, che così prosegue: “Si noti bene che tra la prosa e la poesia non faccio distinzioni di valore: la mia è una distinzione puramente tecnica. Ci sono nel calcio momenti che sono puramente poetici: si tratta dei momenti del gol. Ogni gol è sempre un’invenzione, è sempre una sovversione del codice: ogni gol è una ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Proprio come la parola poetica. Il capocannoniere di un campionato è sempre il miglior poeta dell’anno. Il calcio che esprime più gol è il calcio più poetico”. Polemiche destinate a essere ancor più divisive a causa della infelice invenzione della “staffetta” nelle partite per la Nazionale, escogitata per gestire meglio le caratteristiche dei due campioni a vantaggio degli schemi di gioco, ma che di fatto si trasforma in frustrazione per chi dopo un primo tempo giocato magari bene deve poi accomodarsi in panchina. Polemiche originate da uno sport diventato nel frattempo troppo nevrotico, contro cui si indirizzerà anni dopo il punto di vista logico di Rivera: “Come giocatori eravamo così diversi che potevamo tranquillamente coesistere”. E quello non meno ovvio e sdrammatizzante di Mazzola: “Io ero convinto di essere molto più bravo di lui in campo e lui di essere molto più bravo di me”.

Lorenzo Catania