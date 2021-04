L’apertura di Bettini merita una positiva attenzione

Ho letto l’editoriale di Mauro Del Bue del 15 aprile u.s., concernente il manifesto dell’area politico-culturale “Le Agorà”, e osservo che è quantomeno poco rispettoso nei confronti dell’iniziativa di Goffredo Bettini, uomo politico di assoluto livello, e che, peraltro, è stato nostro gradito e apprezzato ospite all’ultima Festa nazionale del PSI svoltasi a Napoli, a seguito dell’invito del segretario Enzo Maraio.

Innanzitutto non condivido assolutamente il tono sprezzante e liquidatorio, ma, pur rispettando il lavoro di Mauro, ritengo che anche nel merito emergano elementi di notevole perplessità.

Infatti, da anni nel PSI da più parti ci si lamenta di una scarsa considerazione nei nostri confronti. Ebbene, ciò premesso, trovo davvero incomprensibile ed assurdo che il giornale del nostro partito reagisca in questo modo quando «uno dei più influenti leader del PD» riconosce espressamente, addirittura nel Manifesto di lancio della sua area politica, l’esigenza di ridare «il ruolo che meritano ai socialisti italiani. Per la loro storia antica e per il loro presente. Nella consapevolezza che il pensiero socialista nel passato ha avuto molte ragioni alle quali, per diversi motivi, non hanno corrisposto adeguati consensi».

A mio avviso, al contrario, dovremmo reagire positivamente a questa apertura, esprimendo civilmente le nostre posizioni e andando a verificare in concreto se si tratti solo di parole oppure se ci sia la volontà di dar vita sul serio ad una proficua collaborazione politica, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno.

Sono il primo a sostenere con convinzione che l’Avanti! on line debba ospitare liberamente tutte le diverse opinioni dei compagni, ma quando parla il Direttore del giornale c’è il serio rischio che la sua opinione possa passare all’esterno come la linea del partito ed allora, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni e in privato a Mauro stesso, sarebbe consigliabile un minimo di cautela e, soprattutto, un maggiore coordinamento con il segretario nazionale.



Gian Franco Schietroma



Segreteria nazionale PSI