Le battaglie del Psi per una scuola pubblica efficace

Diversi gli emendamenti al decreto sostegni bis presentati dal PSI scuola, università e ricerca, grazie al deputato socialista Longo.

Grazie al PSI viene cancellata la norma che avrebbe impedito ai candidati che non supereranno il concorso per l’insegnamento a tempo indeterminato, di partecipare al concorso successivo.

Grazie al PSI aumentano le possibilità di assumere, seppur a tempo determinato, i docenti di seconda fascia delle graduatorie provinciali.

Purtroppo non sono stati accolti gli emendamenti socialisti che chiedevano la soluzione del contenzioso relativo al concorso per Dirigente Scolastico del 2017, che chiedevano l’inserimento dei docenti di seconda fascia nelle procedure di immissione in ruolo in via straordinaria, che chiedevano un aumento dei fondi per le scuole statali finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/2022 e che chiedevano la retribuzione delle ore impegnate dai docenti nel recupero delle attività di integrazione e rafforzamento degli apprendimenti.

Il PSI continuerà nelle sue battaglie nella consapevolezza che una scuola pubblica efficace debba poter contare su strutture adeguate e personale motivato. L’approvazione della legge che origina dal Decreto sostegni bis è solo un primo passo, ancora troppo breve, per raggiungere tale obiettivo.

Fausto Guilherme Longo

Deputato PSI

Luca Fantò

Referente PSI scuola, università e ricerca