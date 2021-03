Le verità processuali e l’assoluzione di Costamagna

L’articolo riguardante la vicenda tra Costamagna e Gianmaria riepiloga correttamente le due verità processuali fin qui emerse e cioè l’avvenuta aggressione di Gianmaria nei confronti di Costamagna e l’assoluzione dello stesso per le minacce. *In questo modo fa emergere una evidente contraddittorietà tra i due giudizi. Il giudizio riguardante le lesioni è definitivo, “passato in giudicato”, non perché fosse inappellabile ma soltanto in quanto lo stesso Gianmaria ha rinunciato a proporre appello alla Corte di Cassazione come, invece, avrebbe potuto fare anche in base alle cose che continua a sostenere in merito (videointervista, ecc.). È legittimo chiedersi il perché non l’abbia fatto considerando che Gianmaria ha a suo carico precedenti penali proprio per aggressione, lesioni e minacce.*

Il Procuratore della Repubblica di Macerata aveva, invece, fatto ricorso nei confronti della Sentenza che in primo grado aveva assolto Gianmaria proprio partendo dalla riconosciuta aggressione nei confronti di Costamagna. L’assoluzione per le minacce è avvenuta ed è stata confermata in base al comma 2 e cioè alla vecchia *insufficenza di prove* e le spese che Costamagna dovrà pagare sono meramente quelle processuali (cioè quelle di cancelleria) e non invece quelle legali al Gianmaria.

“COSTAMAGNA HA IMPEGNATO UNA PARTE IMPORTANTE DELLA PROPRIA ESISTENZA LOTTANDO E PAGANDO PREZZI ANCHE ALTI PER AFFERMARE, RIUSCENDOCI, LA VERITÀ E LA SUA ONESTÀ. ANCHE IN QUESTO CASO, SEPPUR LO STESSO È MOLTO DIFFERENTE DAI PRECEDENTI, DOPO AVER LETTO LE MOTIVAZIONI INTENDE RESTARE COERENTE CON SE STESSO E RICORRERE IN CASSAZIONE AFFINCHÉ L’EVIDENTE CONTRADDIZIONE ESISTENTE TRA I DUE GIUDIZI VENGA SANATA DALLA SUPREMA CORTE. È ILLOGICO CHE POSSA ESISTERE UNA AGGRESSIONE… “SILENZIOSA” PER DI PIÙ AVVENUTA PER BANALI… “MOTIVI DI VIABILITÀ” E, BEN SAPENDO CHE LA “VERITÀ È FIGLIA DEL TEMPO”, CONFIDA DI TROVARE ANCORA UNA VOLTA… “UN GIUDICE A ROMA”.* *Avv. FRANCESCO MANTELLA*