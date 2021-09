Recchi tra i protagonisti di “Il Verde e il Blu Festival”

Alberto Luca Recchi, esploratore del mare, è tra i protagonisti della seconda edizione de “Il Verde e il Blu Festival, Buone idee per il futuro del pianeta” (www.verdeblufestival.it/), in programma a Milano, dal 10 al 12 settembre.



Promossa da Beulcke+Partners e Aris in partnership con Bam – Biblioteca degli Alberi Milano, la manifestazione di carattere divulgativo e partecipativo pone al centro l’innovazione ambientale e digitale, coniugata a una nuova cultura green per il pianeta e per la vita quotidiana di tutti noi, senza dimenticare il mare e il suo ecosistema, risorse fondamentali per il benessere dell’umanità.

Impegnato da oltre trent’anni a raccontare con immagini e storie la vita degli oceani, Alberto Luca Recchi prenderà parte a due appuntamenti di domenica 12 settembre: la presentazione del libro “I Giganti del Mediterraneo. Alla ricerca di squali, balene e capodogli”, alle ore 16:00 presso la Feltrinelli Red di Piazza Gae Aulenti 1, e il talk show “The Ocean (r)evolution. Una gara contro il tempo per salvare il mare”, in collaborazione con The Ocean Race, previsto per le ore 18:00 al Bam -Biblioteca degli Alberi Milano.

Al centro del libro non solo i “giganti del Mediterraneo” ma anche le avventure e le disavventure di un esploratore in grado di rivelare la vita segreta di squali e balene, nonché di sensibilizzare i lettori su nuove abitudini e buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente marino.

Nell’ambito dell’incontro “The Ocean (re)volution” – moderato da Paolo Verri, direttore generale The Ocean Race – Alberto Luca Recchi, insieme ad altri autorevoli ospiti, affronterà il tema della salvaguardia degli oceani ponendo l’attenzione sull’importanza di un utilizzo responsabile delle risorse a disposizione dell’uomo.

«Quando ho iniziato ad andare sott’acqua – ha dichiarato Alberto Luca Recchi – ho scoperto un mondo meraviglioso. Le mie avventure mi hanno reso testimone del fascino e dell’enorme forza della natura, in grado di rigenerarsi e di sorprenderci sempre. Partecipare a “Il Verde e il Blu Festival” è per me motivo di grande orgoglio nonché l’occasione giusta per ribadire quanto il mare sia il più grande bene comune dell’umanità. Nessuno può fare molto per salvarlo, ma tutti possiamo fare qualcosa, soprattutto nel rispetto delle future generazioni».

Alberto Luca Recchi è un esploratore del mare che da oltre trent’anni racconta con immagini e storie la vita degli oceani. Celebri sono le sue spedizioni pionieristiche a livello mondiale che lo hanno portato a incontrare squali, balene e capodogli. Appassionato di fotografia, le sue foto sono state pubblicate sulle più importanti riviste italiane e internazionali ed esposte in occasione di mostre ed eventi. Alberto Luca Recchi è anche scrittore, e con Piero e Alberto Angela ha scritto numerosi libri. Unico italiano invitato a parlare all’Explorers Club di New York, ha vinto il Premio Europeo dell’Ambiente nel 1995 ed è stato l’unico a cui è stato assegnato il Tridente d’Oro, il cosiddetto Oscar del Mare, in due categorie Esplorazione e Divulgazione.

