L’evasione fiscale, le spiagge privatizzate e la biblioteca con due ascensori

A volte il passato illumina il presente. L’installa zione a Santa Teresa Gallura di un busto di Pierre Francois Magnon(il funzionario della Savoia che nel primo decennio dell’Ottocento fece erigere a Comune una plaga infestata da bande criminali co me questa area della Gallura) coincide con la pubblicazione di una ricostruzione storica molto documentata ed equilibrata. Si intitola La sentinella delle Bocche di Bonifacio ad opera di Giovanna Sotgiu, Alberto Sega e John R. Gwyther. edito da Paolo Sorba.

Entrambi sono un tardivo riconoscimento di qu anto questo centro turistico deve a chi lo ha reso possibile.

L’occasione ha dato la stura alla solita litania di gruppuscoli di indipendentisti falliti. Nei confronti di Magnon e di casa Savoia sono state ripetute le stolide e becere accuse di imperialismo, colonialismo e via esecrando.

Ciò detto, è certamente fondato il rilievo che i movimenti anti-sabaudi, che prospettavano una sorta di “rivoluzione sarda”(meramente antifeu dale,per la verità),dal ceto di governo di Santa Teresa non hanno mai ricevuto alcun interesse.Nè si può pretendere un plauso indiscriminato al manufatto di marmo bianco dedicato ad un funzionario del Piemonte che ha preso parte a siglare con le forche lo sterminio di seguaci di G.Angioy.

Chi prima di emettere sentenze guarda la carta geografica e successivamente legge le pagine di due studiosi di storia moderna di grande classe come Giuseppe Ricuperati e Antonello Mattone si rende immediatamente conto di come il fallimento dell’autonomia regionale sarda non possa esse re imputata a manie ed ambizioni imperiali dei Savoia.

Ma la tentazione di usare il passato in funzione di rivalse politiche legate al presente è ridicolizzata da una circostanza.Il busto in marmo bianco di Magnon,infatti, è stato installato sotto la Torre spa gnola.Non solo dove venne arrestata la ribellione di Francesco Cilocco, ma addirittura a ridosso di una scala di cemento che consente l’accesso ad una finestra del manufatto cinquecentesco di origine iberica.

Si tratta di uno scempio semplicemente inenarrabile. Serve soltanto a disinformare, anzi a falsifica re macroscopicamente la storia, inducendo in false illusioni le giovani generazioni.

Com’è noto, questa Torre come quelle costruite nel la fase conquerant della loro storia dai Grandi di Spagna, non aveva scale esterne di accesso. Ci fossero state avrebbero reso inutile l’insediamento di un corpo militare di circa 14 persone. Insieme a Magnon, che li guidava (fin quando non venne esonerato da questo incarico),effettuavano dall’alto del la torre un servizio di controllo su eventuali aggressioni provenienti dal mare e e sulla modesta filiera dell’import-export dell’epoca di contrabbandieri e trafficanti illegali.

A renderlo indispensabile furono i continui tentativi di penetrazione di navi corsare o delle marine dei governi inglesi (al comando di Nelson) o francesi nel Nord della Sardegna. Essi si giustapposero alle esportazioni non propriamente con crismi legali di merci e beni provenienti da Tempio e dall’interno della provincia,

Questa scala è un manufatto inventato, la finzione di una realtà inesistente. Pertanto, un’amministrazione comunale e regionale degna di questo nome (se dispone di qualche elementare senso storico) dovrebbe provvedere a rimuoverla. Magari chiedendo scusa, in un’affissione vicina al busto di Magnon, e ricordando il suo contributo anche altamente sanguinario a servire i Savoia, alle centinaia di migliaia di visitatori e turisti ai quali è stata per decenni imbandita la favola di una fortificazione spagnola alla quale si accedeva mediante una scalinata esterna. Almeno lavare l’onta di una grossolana menzogna storiografica con lo scalpello demolito re.

In realtà il rapporto dei cittadini di Santa Teresa (in passato Longonsardo) con Magnon è reso complicato dal riflesso che il passato ha sull’attualità.

Magnon è stato ucciso nel 1813, dopo un prece dente episodio non andato a segno, da una banda probabilmente prezzolata di indigeni. Gli rimproveravano sicuramente anche di aver cercato di assoggettare la popolazione del paese appena creato agli obblighi tributari vigenti nel Regno piemontese. E’ un argomento sul quale la ricerca storica dovrebbe essere meno reverente e insieme latitante.

Nel rispetto delle regole e dei principi delle statrello piemontese questo funzionario originario della Savoia era inflessibile. Doveva coabitare con i vinti di Longonsardo, ma aveva il maggiore riguardo per i vincitori di stanza a Torino.

Far pagare le tasse a Santa Teresa è stato un compito istituzionale sempre arduo anche con la creazione dello Stato unitario. Si può ammettere che lo fu particolarmente per chi come Magnon non amava i compromessi, non praticava la politica del le compiacenze, delle mediazioni e degli sconti.

Negli ultimi anni gli uffici che, per conto del governo centrale, si occupano della lotta all’evasione fiscale a Santa Teresa sono stati progressivamente de gradati a funzioni minori. Ha vinto l’idea compensatrice e risarcitoria che chi lavora solo un paio di mesi all’anno, per gli altri dieci può arrangiarsi, e lo Stato lo lascerà in pace.

Sembrerebbe che qui, dove lo scontrino è non di rado una rarità archeologica, non ci siano abbastanza redditi da tosare. In realtà, l’evasione fiscale prospera come lo fu la prorompente speculazione edilizia.

Chi la guarda dal punto il cui è stato installato il busto di Magnon e da quello in cui è stato precipita to in mare da un reparto filonazista il corpo senza vita del giovane tenente colonnello Bechi di Luserna, vede distendersi uno scenario poco grade vole. E’ formato da un consumo del territorio e di insediamenti forzosi di ville, di ogni ordine grado (e anche qualità), e di estesi comparti edilizi. Ne risulta sventrata la bella propaggine di rocce e radure antropomorfiche che, invece, da un’amministrazione anche solo cautamente riformatrice sarebbe stato opportuno conservare intatte. Ma da chi usa le risorse naturali per fare soldi non ci può attendere una grande sensibilità per valori etici e il rispetto dell’ambiente.

Questo arraffa arraffa nel9la privatizzazione del suolo dirimpetto al mare e lungo le coste ha ora investito la stessa spiaggia (povera, anzi poverissima di servizi e incontrollata) della Rena Bianca.

Grazie ad una scellerata legge regionale sull’arenile sono state concepite concessioni che raddoppiano o triplicano l’intervento dei privati e riduco no ulteriormente gli spazi riservati al pubblico, cioè al ceto medio e ai poveri.

Le amministrazioni comunali di Santa Teresa non hanno mai curato la fornitura di un’assistenza anche solo vagamente di scuola romagnola, sulle spiagge. Fino ad evitare il controllo sulla pulizia, che andrebbe esercitata sugli spazi occupati dai concessionari. A difesa dei vecchi, dei bambini, dei malati, degli indigenti.

Coerentemente con questa spasmodica cultura affaristica dell’assalto al mare, e di disinformazione, la biblioteca comunale Grazia Deledda, situata in Via del porto, ha la minore quantità (e qualità) di libri probabilmente del Mediterraneo. Ma ad essa si è pensato di ovviare con un diversa performance, cioè munendo l’istituzione pubblica di lettura di due ascensori. Per accedere ad un maestoso guscio vuoto.

Il ministro Renato Brunetta pensa di riformare la pubblica amministrazione(e la relativa politica) prolungando la dissipazione del pubblico denaro con la sopravvivenza di una casta burocratica di questo estremo livido livello?

Salvatore Sechi