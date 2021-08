Libano, un paese verso lo sfascio

Descrivere l’attuale spaventosa situazione di emergenza in cui si trova il Libano, un tempo vero paradiso del Medio Oriente, diventa un esercizio quasi impossibile per le dimensioni della stessa e perché di giorno in giorno si aggiungono nuovi tragici particolari. Ne abbiamo avuto ,in questi giorni, testimonianza diretta da una coppia di cristiani maroniti con i loro figli in transito dove abitiamo e di cui ,grazie a un rapporto di conoscenza e di amicizia, abbiamo raccolto le impressioni. Dalla mancanza di benzina alle stazioni di servizio alla carenza dei beni di prima necessità nei negozi, all’ assenza di medicinali nelle farmacie è stato un’elenco impressionante di una condizione di vita che sta diventando insopportabile e che il popolo libanese non è disposto più ad accettare. Il 4 agosto , il giorno del primo anniversario dell’esplosione al porto di Beirut che ha devastante interi quartieri della capitale libanese, violente manifestazioni di protesta, davanti al Parlamento, si sono svolte con scontri cruenti con le forze dell’ordine. Un centinaio i feriti mentre nello stesso momento si svolgeva nel porto la commemorazione delle oltre duecento vittime causate dalla deflagrazione generata dallo scoppio di 2500 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinato con assoluta negligenza in un hangar situato a poca distanza da zone residenziali. E sulle responsabilità di quanto accaduto finora le inchieste aperte hanno dimostrato tutta la loro inconsistenza o meglio tutta la loro impossibilità ad arrivare agli accertamenti necessari. Troppo estese si sono rivelate la catena di omertà e le protezioni politiche nei confronti di coloro che dovevano risponderne per incuria burocratica o amministrativa. Di questo stato di cose il movimento degli Hezbollah, che ha condizionato da anni la vita politica interna con le sue milizie armate finanziate dall’ Iran e che ha rivendicato recentemente il lancio di 22 razzi su Israele , ha pesanti colpe e continua a tenere bloccata ,con i suoi ricatti e i suoi veti, la formazione di un Governo di cui il Libano ha assolutamente bisogno. Il Presidente della Repubblica Michel Aoun ,dopo aver preso atto del fallimento del tentativo di Saad Hariri, che dopo sei mesi ha gettato la spugna, ha affidato un nuovo incarico a Najib Nikati. Il Paese ha bisogno di riforme senza le quali intraprendere la strada della ripresa non è possibile. Gli aiuti internazionali promessi soprattutto da Francia e Stati Uniti sono collegati a una governabilità che continua a mancare . E l’alleanza di Hezbollah con l’Iran sta mettendo in pericolo anche quegli aiuti che alcuni Stati del Golfo, come l’Arabia Saudita, erano disposti a concedere. L’Unione Europea ha minacciato sanzioni contro chi sta bloccando la formazione del nuovo Governo e mette in pericolo lo stato di diritto. Ma intanto il popolo libanese ha fame , mancano le cose essenziali per vivere, il 50% è sotto la soglia di povertà, la valuta nazionale è crollato del 90%, la stessa Banca Mondiale considera la crisi economica del Libano tra le più gravi di questo secolo. E il malessere sta crescendo a dismisura facendo presagire un ulteriore inasprimento della situazione interna. Nelle Casse dello Stato mancano le risorse per pagare le forniture estere, i blackout elettrici sono sempre più diffusi nello spazio e nel tempo. Il Libano è allo sfascio.

Alessandro Perelli