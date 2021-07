Licenziamenti. Maraio: “Bene accordo governo sindacati”

“Bene l’accordo fra Governo e sindacati sul blocco dei licenziamenti. Torna centrale la concertazione con le parti sociali. Ora è necessario affrontare con lo stesso spirito la riforma degli ammortizzatori sociali necessaria a rendere più equa la tutela di tutti i lavoratori”. Così il segretario del Psi Enzo Maraio saluta con soddisfazione l’accordo sui licenziamenti tra governo, sindacati e imprese firmato, al termine di quasi 7 ore di confronto e che impegna le aziende ad utilizzare gli ammortizzatori sociali prima di procedere ai licenziamenti.

Il documento congiunto è stato firmato dal premier Mario Draghi, dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dai leader di Cgil, Cisl e Uil e da Confcooperative, Cna, Confapi e Confindustria.

Il testo dell’intesa

“Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua”.

Bombardieri (Uil): “Segnale importante”

Mi sembra un segnale importante. Intanto perché viene data una risposta alle tante persone che in questo periodo avevano preoccupazioni su cosa sarebbe successo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”. Lo dice al termine del tavolo a Palazzo Chigi il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. “Ci sembra importante per l’impegno del governo, del presidente Draghi e del ministro Orlando che si sono spesi anche nell’avviso comune con le parti sociali e hanno ripreso la nostra proposta di utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili prima di avviare qualsiasi procedura di licenziamento”, prosegue. “C’è il perfezionamento delle aree di crisi. C’è un passo in avanti verso un percorso che riparte con il rispetto delle persone del lavoro”, conclude. –