L’imperatore Augusto ritorna a Centuripe

Il 28 agosto scorso, il ritratto marmoreo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (il primo imperatore romano, dal 27 a.C. al 14 d.C.), è ritornato a Centuripe (Enna), dopo essere stato custodito per 83 anni nel Museo archeologico “Paolo Orsi” di Siracusa.

Il ritratto è scolpito sullo stesso modello di quello della statua di Augusto rinvenuta nella villa della moglie Livia a Prima Porta, ora custodita nei Musei Vaticani.

Il rientro dell’opera, fortemente voluto dal sindaco Salvatore La Spina e dall’assessore regionale Alberto Samonà, è frutto di un’intensa collaborazione tra le istituzioni: l’Assessorato per i beni culturali e l’identità siciliana; il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, e il Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa. Assieme all’importante ritratto, l’intera collezione centuripina, custodita nel Museo Paolo Orsi, sarà trasferita al Museo archeologico regionale di Centuripe per cinque anni.

Con l’arrivo di questa importante collezione, il museo archeologico di Centuripe si arricchisce e completa l’imponente raccolta che, caso raro se non unico, proviene esclusivamente da scavi locali.

La Testa di Augusto è stata rinvenuta a Centuripe il 30 aprile 1938, nel pieno delle celebrazioni del bimillenario augusteo, da uno degli operai intenti a scavare il cavo di fondazione di uno dei quattro piloni destinati a sorreggere un tratto di strada.

L’opera, che è stata definita «il miglior ritratto di età augustèa conservato in Sicilia» (Nicola Bonacasa), emerse, tra l’altro, proprio in quella città che lo stesso Ottaviano quasi duemila anni prima aveva in qualche modo sostenuto, assieme a Siracusa e a Catania, per ricambiare l’aiuto offertogli durante la campagna contro Sesto Pompeo in Sicilia.

Dopo il rinvenimento, nonostante opposizioni e le resistenze della comunità locale, che aveva cercato in tutti i modi di bloccare la partenza del reperto, e malgrado fosse già stato fondato l’Antiquarium Comunale, fu deciso di trasferirlo a Siracusa.

Il prezioso busto di marmo era già ritornato a Centuripe per un breve periodo nel settembre 2011. Si trattava di un prestito temporaneo di qualche mese, che era riuscito a far registrare un considerevole incremento di visitatori presso il nuovo Museo regionale, riuscendo a rinvigorire tutto il paese.

«È senza dubbio una grande opportunità – ha sottolineato l’assessore Alberto Samonà -, che permette a dei reperti straordinari rinvenuti tanto tempo fa e conservati al “Paolo Orsi”, di essere valorizzati nel loro contesto originario. È un’iniziativa che mira a preservare i luoghi meno noti della Sicilia interna, per una narrazione che tenga conto della loro storia straordinaria e della loro importanza strategica».

«Il Laboratorio Centuripe – ha sostiene Carlo Staffile, direttore del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai – consiste nel primo tentativo della direzione del Parco, di cui il museo “Paolo Orsi” fa parte, di offrire a musei archeologici siciliani il prestito a lunga scadenza di un’intera collezione archeologica. Un’intera collezione significa centinaia di oggetti, un insieme di storia e cultura materiale venuta alla luce grazie all’opera di grandi archeologi; significa il racconto di un paese, un vero e proprio pezzo di museo nel museo».

Per Gioconda Lamagna, direttore del Parco archeologico di Catania «l’arrivo dei tre ritratti arricchirà l’esposizione che a buon diritto può essere definita il fulcro del Museo, costituita dal complesso proveniente dal vicino edificio di età imperiale tradizionalmente detto degli Augustales. Sarà un’occasione per riaccendere i riflettori sull’importante patrimonio archeologico della città e rilanciare l’immagine del museo dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza Covid».

«Un risultato storico – ha detto il sindaco Salvatore La Spina -. Siamo felici ed emozionati. Il rientro della Testa di Augusto è un obiettivo che ci eravamo prefissi fin da subito e rappresenta un vero momento di svolta per tutta la comunità. Proprio per la sua bellezza ed eleganza, mi auguro che questo ritratto possa diventare il simbolo della rinascita del paese e del nostro progetto di rilancio di Centuripe Città Imperiale».