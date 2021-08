Il PSI di Vicenza non può che approvare la disponibilità offerta dal Sindaco Rucco ad accogliere i profughi afghani che altrimenti rischierebbero il linciaggio talebano.

L’Italia, è stata ed è patria di emigranti, per questo non può che essere testimone e protagonista di accoglienza.

Il PSI vicentino auspica che l’esempio del capoluogo berico venga immediatamente seguito da tutti i Comuni del territorio.

Luca Fantò

Segretario provinciale PSI Vicenza