Ludopatia, respingere l’assalto della Lega

Il Psi Torino, si oppone vivamente al becero assalto intrapreso dal governo regionale presieduto da Cirio, sul gioco d azzardo.

La legge 9/2016, istituita dalla giunta di centrosinistra capeggiata da Chiamparino , è considerata da più parti, la migliore legge italiana di contrasto al gravoso fenomeno della ludopatia.

La scorsa settimana la Lega, ha deciso di presentare una proposta di abrogazione dell’attuale legge 9/2016, proposta dal consigliere Leone, invocando falsamente la tutela dei posti di lavoro nel settore.

La legge 9/2016, impone giustamente il distanziometro, cioè 500 mt di distanza tra una sala slot e punti sensibili come banche, ospedali e scuole ed in più la retroattività, cioè tutte le attività anche quelle antecedenti al 2016, devono regolarizzare la propria posizione lavorativa in relazione alla legge.

La legge 9/2016, ha avuto un grande successo, con una contrazione del gioco d azzardo è della ludopatia pari all’11% , quindi abbiamo davanti a noi una legge che FUNZIONA.

La solita Lega, invece brancolando nel buio e giocando sulla salute dei piemontesi, pensa prima al profitto economico e dopo al benessere dei cittadini.

Come Psi Torino continueremo la nostra lotta nella difesa della legge 9/ 2016, perché non si deve MAI scegliere fra salute e lavoro, ma la scelta giusta è quella che tutela la dignità umana.

Matteo Avagliano

Responsabile organizzazione ed ufficio stampa Psi Torino.