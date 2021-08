Lufthansa, il saluto ‘signore e signori’ non è inclusivo

Lufthansa abolisce il saluto ‘signore e signori benvenuti a bordo’ e chiede più attenzione al linguaggio, perché ritiene che tutti coloro che non si identificano in uno dei due generi possano sentirsi offesi. Rassegniamoci, per avere un futuro bisogna adeguarsi. Infatti, tutti coloro che non si riconoscono in uno dei due generi lo avevano già capito molti secoli fa, se non millenni! Certo, ogni tanto venivano brutalizzati dall’ignoranza di individui rudi, ma alla fine queste persone riuscivano a convincere i barbari che il riconoscimento della controparte era la sola via di conquista. Ma anche Attila? Non lo so, Alessandro Magno però con il ‘savoir faire’ ha conquistato il mondo! Il punto di rottura in ogni cosa è quando si esasperano le situazioni fino a farle diventare esplosive. Per esempio, vorrei capire perché per indicare una persona nata in Italia è diventato discriminante definirla italiana, così come se fosse nata in Marocco, marocchina. Dov’è l’offesa? Forse mi è venuta in mente una cosa banale, ma ormai di cose similari abbiamo riempito libri di norme e normative…come se centinaia di migliaia di leggi mai cancellate dall’Unita d’Italia non bastassero a complicarci la vita! Abbiamo, dunque, bisogno di capire, in una eventuale denuncia, se in quel termine ‘marocchino’ c’era l’intenzione di offendere. Chi lo stabilisce, un Giudice? E se anche fosse, non ci sono già tanti ritardi nell’abito della giustizia che sentiamo davvero la necessità di metterla ancor più sotto pressione? Pensate solo che nella nostra ordinamento penale, a parità di abitanti, abbiamo ricorsi in cassazione 14 volte superiori alla Francia. Mi chiedo se non sia il caso di impegnare le nostre risorse intellettuali ad insegnare ai bambini una nuova Educazione Civica, magari mirata al mondo globalizzato in cui viviamo. Inoltre, con i Social siamo virtualmente sempre in movimento, al punto che la vera globalizzazione sociale è arrivata con il loro contributo, ora tutto è davvero irreversibile! Tempi nuovi, quindi, provvedimenti adeguati. A proposito di provvedimenti, all’inizio ricordavo la decisione di Lufthansa di abolire il saluto ‘gentili signore e signori’ all’inizio dei voli; infatti, la compagnia aerea ha pensato che il saluto potesse creare delle discriminazioni e che alcuni, ovvero tutti coloro che non si identificano in uno dei due generi, potessero sentirsi offesi. Questo movimento di pensiero ‘ipocrita’ è nato in America già qualche anno fa; dietro l’ipocrisia c’è un business incredibile, ed è incredibile anche il numero dei: gialli, neri, rossi o creoli che siano…e la spinta commerciale di questi consumatori che in America e nel mondo superano oltre l’80% della popolazione ha indirizzato le multinazionali verso formule più pubblicitarie e strumentali. Altro che sensibilità ad ogni forma di discriminazione! Ciò detto, questo alzare la soglia del rispetto per ogni tipo di comportamento e pensiero, a condizione che la nostra libertà finisca dove inizi quella degli altri, va benissimo, ci mancherebbe, però vorrei capire fin dove arriva l’ipocrisia e dove quella forma di rispetto che si deve ad ogni essere umano!