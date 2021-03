Ho avuto modo di leggere alcune polemiche in merito ad uno scritto del compagno Biscardini. Resto convinto che ha fatto bene il nostro Avanti! ad ospitare le opinioni di Roberto Biscardini e farà bene ad ospitare, come fa da sempre, le opinioni di socialisti e non socialisti, di iscritti al PSI e di non iscritti, in piena libertà e senza alcuna censura. Ben sapendo tutti noi, senza che chi ha la responsabilità del giornale debba puntualizzarlo ogni volta, che ogni articolo rappresenta le opinioni di chi lo scrive e lo firma e non impegna certo la testata né tantomeno il PSI. La nostra concezione rimane quella di un partito aperto e plurale, che dia spazio a tutte le voci, che torni ad essere riferimento di tutta la comunità socialista , che non abbia bisogno di scomunicare nessuno e che auspichi e faciliti il ritorno di compagni che tanto hanno dato al PSI.

Buona Domenica.

Luigi Iorio

Coordinatore della segreteria PSI