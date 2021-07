L’umanità di Lucio Dalla in un film di Pietro Marcello

E’ uscito nelle sale cinematografiche per tre giorni dal 5 al 7 luglio “Per Lucio”, il film documentario di Pietro Marcello dedicato a Lucio Dalla. Un piccolo gioiello, che non è solo un ritratto del grande cantautore bolognese ma anche un’immagine dell’Italia. Il racconto è affidato a spezzoni di interviste e ai ricordi di Tobia (Umberto Righi), il manager di Lucio che prima di lui non aveva mai fatto il manager, e di Stefano Bonaga, l’intellettuale bolognese amico di Lucio fin dall’infanzia. Davanti a un piatto di fettuccine, nella famosa osteria bolognese “Da Vito”, ritrovo di cantanti e artisti, i due rievocano la figura del cantautore e il significato della lunga amicizia con lui. Lucio era uno sempre sorprendente, imprevedibile, pieno di iniziative. Si faceva sedurre dalle persone e dalle idee e a sua volta seduceva con le sue invenzioni. A volte raccontava bugie, che forse erano un modo di rappresentare i suoi sogni, ma gli amici lo sapevano e anche lui sapeva che gli amici lo avevano capito. Bonaga dice che ancora adesso, conversando con gli amici, si parla di lui come se fosse sempre presente. Lucio non è mai morto veramente. Riempiva la scena con il suo fare da istrione, sia sul palco sia a casa, nelle vie, nelle piazze. Soprattutto le vie e le piazze della sua Bologna, che è protagonista del film di Marcello, anche se non mancano immagini di altre città, come Roma (la scalinata di Trinità de’ Monti negli anni della dolce vita), Milano (la stazione centrale dove arrivano i treni carichi di immigrati negli anni ’50 e ‘60), Torino (la catena di montaggio della Fiat con i volti degli operai ex-contadini catapultati in una realtà del tutto sconosciuta).

Il ritratto di Lucio si mescola con quello dell’Italia. A partire dal dopoguerra, prima con le immagini dei soldati italiani che tornano dal fronte – che ispirarono “4/3/1943”, scritta con Paola Pallottino – e poi con quelle di Nuvolari e delle Mille Miglia. La faccia di pietra dell’impavido Nuvolari e le folle assiepate, che rischiano la vita ai bordi delle strade dove passa la corsa, rendono bene la fotografia di un’Italia, che dopo il disastro della guerra vuole a tutti i costi risollevarsi. Immagini incredibili, accompagnate dalla musica bellissima di “Automobili”, l’album del 1976, composto da Lucio con i testi altrettanto belli, intensi, drammatici di Roberto Roversi, lo scrittore bolognese che collaborò con lui. Si arriva poi agli anni ’60, quelli del boom economico e delle sue contraddizioni. Lo scontro tra capitale e lavoro (“Intervista con l’Avvocato”), la fine della civiltà contadina – ben rievocata nel film proprio da un’intervista a Roversi – e l’avvento dell’industria, l’esplosione delle città, i problemi ambientali causati dall’inquinamento. E’ l’Italia in bianco e nero, come le immagini del film dedicate a questo periodo. Comprese quelle – tenerissime – di Dalla con la mamma al festival dello Zecchino d’oro insieme a mago Zurlì.

Poi arriva il colore, che non significa che le cose vadano meglio. Le immagini a colori del film si soffermano sulla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e su quelle di un dibattito surreale in tv sugli euromissili tra illustri protagonisti della vita politica e culturale dell’epoca (Craxi, Strehler, Arbasino, Ronchey) e lo stesso Dalla. Proprio nel 1980 esce un altro grande album di Lucio, intitolato semplicemente “Dalla”, che contiene canzoni come “Balla balla ballerino”, “Mambo”, “Meri Luis”, “Futura”, dove c’è probabilmente il meglio del cantautore bolognese. Le sue contraddizioni, le sue incertezze: “Adesso mio Dio, dimmi cosa debbo fare/ se devo farla a pezzi questa mia vita/ oppure sedermi e guardarla passare/ Però la vita com’è bella e com’è bello poterla cantare.” E insieme le sue speranze, la sua fiducia nell’uomo (riaffermata anche in un’intervista del film): “Ma adesso non voltarti, voglio ancora guardarti/ non girare la testa/ dove sono le tue mani/ aspettiamo che ritorni la luce/ di sentire una voce/ aspettiamo senza avere paura/ domani.”

Il film di Pietro Marcello non copre tutta la vita di Lucio. Manca l’ultima parte, di quando Lucio è diventato una star. Ma c’è tutto il suo modo di amare, nonostante i mille problemi della vita: “Ecco il mistero/ sotto un cielo di ferro e di gesso/ l’uomo riesce ad amare lo stesso/ e ama davvero/ senza nessuna certezza/ che commozione, che tenerezza.” E c’è il modo in cui lo vedevano gli amici. Alla trattoria davanti a un bicchiere di vino.

Attilio Pasetto