M5s, vince l’astensionismo anche nella “democrazia diretta”

Rinnovarsi o perire, diceva Nenni e in casa pentastellata lo sanno bene. Il Movimento che doveva portare a una rivoluzione politica, che doveva entrare in Parlamento per ripulirlo dalle basi, si adegua.

Come previsto tra la base vince la volontà di sovvenzionare il Movimento cinque stelle come qualsiasi partito, con il 2 per mille. Ancora più come altri partiti dell’arco costituzionale poi il Movimento si trova a fare i cotni con l’astensionismo della sua base. Numeri alla mano: sono soltanto 33.967 votanti, su un totale di aventi diritto di 131.760. Ben 100mila iscritti non hanno votato, una percentuale che toca il 75% di astensionismo. Un numero che fa impressione e la dice lunga sul poco entusiasmo della base. Non solo, ma tra quelli che hanno partecipato, solo 24mila hanno detto sì al finanziamento pubblico, mentre 9mila hanno respinto l’iniziativa.

Il Movimento inizia così a pagare la sua entrata e soprattutto la sua permanenza nella stanza dei bottoni, come un qualsiasi altro partito.

In queste ore poi viene fatto notare che il quesito posto è anche errato (il dl 143/2013 sul quale la base si è pronunciata non esiste), ma vista già la scarsa partecipazione, difficilmente qualcuno chiederà di annullare il voto.