Manovra, Cgil e Uil per lo sciopero generale. Si sfila la Cisl

Dopo settimane di trattative con il governo, la decisione è stata presa. Cgil e Uil hanno ribadito il giudizio negativo rispetto alla manovra finanziaria e hanno indetto, per il 16 dicembre, uno sciopero generale di 8 ore con la manifestazione nazionale prevista a Roma.

Con questa decisione l’unità sindacale vive un momento di impasse. Infatti, la Cisl non ha condiviso la scelta di proclamare lo sciopero generale, preferendo una linea più morbida e meno conflittuale con l’esecutivo.

Cgil e Uil, nel comunicato ufficiale, spiegano le ragioni della mobilitazione: “Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile”.

Di contro, la Cisl smarcandosi dagli altri confederali, “considera sbagliato ricorrere allo sciopero generale- dichiara il segretario Luigi Sbarra- e radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese, ancora impegnato ad affrontare una pandemia che non molla la presa e teso a consolidare i segnali positivi di una ripresa economica e produttiva che necessita di uno sforzo comune per essere resa strutturale. Tanto più considerati i rilevanti passi avanti fatti nell’ultimo mese sui contenuti della legge di bilancio”.

Un appello all’unità, che però nei fatti è saltata a causa della decisione della Cisl di sfilarsi dall’unità d’azione con gli altri sindacati confederali: “Per arrivare a traguardi concreti e duraturi- conclude Sbarra- non serve incendiare lo scontro in modo generalizzato: rischiamo di spezzare i rapporti sociali e industriali trasformando i luoghi di lavoro in campi di battaglia. Quello che serve oggi è l’esatto opposto: coesione, responsabilità e partecipazione sociale”.

Alla notizia dello sciopero generale, dal governo è trapelata una certa sorpresa per la reazione di Cgil e Uil. Secondo fonti dell’Ansa, da Palazzo Chigi si spiega che la legge di bilancio “è espansiva e sostiene con i fatti lavoratori, pensionati e famiglia”, nello stesso tempo è intenzione dell’esecutivo proseguire con la strada delle trattative con le organizzazioni sindacali, in modo da far rientrare la mobilitazione.

A conferma dei rumors filtrati da Palazzo Chigi, arrivano le parole del ministro del Lavoro Andrea Orlando che, ai microfoni di Radio1, dichiara: “Non nascondo una certa sorpresa. La manovra è una manovra che come tutte può avere luci ed ombre ma sicuramente rafforza le garanzie per i lavoratori, aumenta le risorse sul fronte del sociale, e anche con la scelta investire gran parte tesoretto fiscale sul fronte Irpef. Sicuramente non è una riforma che penalizza lavoratori e pensionati – conclude il ministro – Ritengo legittima la scelta del sindacato, rispettabile, ma non la definirei affatto scontata o dovuta”.

La proclamazione dello sciopero generale, da parte di Cgil e Uil, non si vedeva da ben sette anni. Il 12 dicembre del 2012, le stesse due sigle con la rinuncia anche allora della Cisl, avevano organizzato la mobilitazione nazionale contro il Jobs Act proposta dal governo guidato dall’allora segretario del Pd, Matteo Renzi.

Dunque, la mobilitazione è indetta per il prossimo 16 dicembre, con una manifestazione nazionale a Roma e il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre quattro città. I segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri interverranno dal palco di piazza del Popolo.

Un invito alla lotta ribadito dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che tramite i profili social scrive: “Le battaglie si possono anche perdere ma nessuno ci perdonerà per non averle fatte fino in fondo! Giovedì 16 dicembre UIL e CGIL insieme per la giustizia!”

Paolo D’Aleo