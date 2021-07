Manovre militari tra Cina e India. Cresce la tensione

Torna a crescere la tensione al confine tra la Cina e l’India. Secondo quanto ha comunicato il ministero della Difesa cinese, quest’anno l’Esercito del popolo ha condotto 100 esercitazioni nella regione.

Secondo il portavoce Ren Guoqiang, le esercitazioni condotte ad alta quota e quelle con droni servirebbero a rafforzare le capacità di combattimento in contesti estremamente freddi e con ambienti ostili.

Alle unità militari, si sono unite anche milizie nelle esercitazioni, secondo quanto scrive il South China Morning Post.

Il giornale indiano The Hindu ha recentemente scritto che i cinesi stanno addestrando le nuove milizie di tibetani, istituite da pochi mesi, vicino a Pagong Tso, il luogo dove, lo scorso anno, soldati cinesi e indiani si sono scontrati con decine di vittime.

Tra gli eserciti di Cina e India c’è ancora uno stato d’allerta. Circa 100mila soldati restano sui due lati della cosiddetta Linea di controllo attuale, che funge da confine de facto tra i due giganti asiatici, che sono entrambi dotati dell’arma nucleare.

Giochi militari pericolosissimi per l’intera umanità e per tutto il pianeta.

S.R.