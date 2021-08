Maraio: “Centrosinistra unito su Caruso novità importante”

“Il sostegno di tutta coalizione di centrosinistra alla candidatura a Sindaco di Cosenza del socialista Franz Caruso rappresenta un importante segnale di unità e condivisione fra i partiti di centrosinistra. Bisogna continuare su questa strada in tutta Italia e radicare la sinergia ovunque possibile per ridare al centrosinistra centralità ed affidabilità.

Continuare a lavorare insieme, come stiamo facendo, e ricostruire un forte campo riformista e progressista in Italia può restituire al centrosinistra lo slancio che serve per governare le città. Cosenza è storicamente di tradizione socialista, erede del buongoverno riformista che ha reso la città più moderna e rinnovata. Il sostegno che riceviamo dal commissario del Pd di Cosenza Francesco Boccia, da tutto il Partito Democratico e dalle altre forze politiche che condividono il nostro progetto e il programma per Cosenza è una novità di forte rilievo politico, un fatto importante che ci rafforza e che può diventare un modello di valorizzazione della forza socialista, in vista delle amministrative. Un punto non di arrivo ma di partenza”.

Lo dichiara in una nota il Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio.