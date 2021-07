Maraio: “Orizzonte politico forze riformiste è 2023 ma bisogna essere uniti”

“L’orizzonte politico dei partiti di centrosinistra, riformisti e democratici deve essere il 2023 e dobbiamo avere chiaro chi sono le forze politiche che vogliamo battere alle prossime elezioni politiche: i populisti e i sovranisti amici di Orban. E lo faremo cominciare dalla prima grande prova che sono le amministrative del prossimo autunno, dove i socialisti sono impegnati a correre in tutta Italia, da Cosenza a Bologna”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio a margine del II Congresso di Più Europa. Durante l’intervento Maraio ha affermato: “i personalismi hanno sempre creato divisioni nel Centrosinistra e non hanno mai portato a niente di positivo. Noi siamo per la difesa delle persone deboli, degli ultimi, non per difendere la leadership dell’ uomo solo al comando, come succede nei partiti illiberali di destra”. “Bisogna che il centrosinistra si presenti unito e con una coalizione larga. Più Europa rappresenta di sicuro la migliore esperienza europeista nella coalizione”.