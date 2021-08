Mattarella a Ventotene ricorda il valore del “Manifesto”

In occasione dell’ottantesimo anniversario del ‘Manifesto di Ventotene’, durante il 40° seminario per la formazione federalista europea, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Ventotene, ha detto: “In questi giorni una cosa appare sconcertante e si registra nelle dichiarazioni di politici un pò qua e là in Europa. Esprimono grande solidarietà agli afghani che perdono libertà e diritti, ma ‘che restino lì, non vengano qui perché non li accoglieremmo’. Questo non è all’altezza dei valori della Ue. Sono sorpreso dalla posizione di alcuni esponenti politici nell’Unione europea, che sono rigorosi nel chiedere il rispetto dei diritti umani di paesi distanti ma distratti rispetto alle condizioni dei migranti. E non di qualunque tipo di migranti ma di quelli che fuggono da persecuzione o fame. È indispensabile dotare subito l’Unione europea di strumenti di politica estera e difesa comune. So bene che molti paesi sono frenati da preoccupazioni elettorali contingenti ma così si finisce per affidare la gestione del fenomeno agli scafisti e ai trafficanti di esseri umani”.

Per Sergio Mattarella: “È come se si rinunziasse alla responsabilità di spiegare alle pubbliche opinioni che non è ignorando il fenomeno che lo si governa. Il fenomeno c’è, non è ignorandolo che si cancella o si contrasta, ma serve senso di responsabilità. Bisogna spiegare che non tra un secolo ma tra venti-trent’anni la differenza demografica sarà tale da dar vita a un fenomeno migratorio scomposto che non si limiterà ai paesi di confine ma giungerà in tutto il continente fino ai paesi scandinavi”.

In sintesi, per Mattarella anche all’Unione europea conviene governare il fenomeno migratorio “con regole di accessi legali e controllati”.

Il Presidente ha sottolineato: “In Europa si parla di confini esterni dell’Unione, si è anche costituita un’agenzia, il Frontex, ma il tema non è mai diventata materia veramente comunitaria. Siamo riusciti a fare politiche condivise di resilienza contro il Covid, la distribuzione centralizzata dei vaccini di cui va dato atto alla Commissione, ma è singolare che si è riusciti per il Covid che non è materia comunitaria e non si è fatto altrettanto per le migrazioni. Questa lacuna non è all’altezza delle aspirazioni, del ruolo, della responsabilità della Ue”.

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza dello storico documento: “Il Manifesto di Ventotene, con la sua lezione di libertà, democrazia, collaborazione europea, è ancora attuale. Questo perché ogni grande cambiamento è preceduto da vigilie e periodi di resistenza, ed è quello che avvenne qui a Ventotene. Il fascismo aveva mandato qui diverse persone per costringerle a non pensare o quantomeno per impedire che seminassero pericolose idee di libertà. Spinelli, Rossi, Colorni a Ventotene, in prigione Pertini e Terracini. La loro fu una esortazione in difesa della democrazia contro le derive che mettono in pericolo la libertà. Sono insegnamenti e lezioni senza scadenza e senza tempo, espresse con fiducia nella libertà, nel corso della storia e con il coraggio di posizioni di assoluta avanguardia. Sono lezioni che parlano anche a noi con grande attualità in questo periodo di sfide globali impegnative e difficili e di tante realtà di distruzione. Quella sollecitazione a difendere libertà e democrazia vale ancora oggi, è pienamente attuale e si accompagnava, allora e adesso, all’esortazione a percorrere più velocemente la strada dell’integrazione europea come presidio dei valori di diritti e democrazia”.

Poi, affrontando i problemi attuali, ha spiegato: “Sono fermamente convinto dell’importanza della Nato, pilastro fondamentale per l’Italia e l’Europa. Ma proprio il rapporto transatlantico chiede che la Ue abbia maggiore capacità di politica estera e di difesa. Questa prospettiva è importante anche per gli Usa, perché in un mondo in cui i protagonisti internazionali sono sempre più grandi, il protagonista più vicino agli Usa credo debba avere una maggiore capacità operativa: è interesse della Ue ma anche degli Usa. Occorre quindi che l’Unione si doti di strumenti efficaci, reali e concreti di politica estera e di difesa”.

Il Capo dello Stato ha fatto notare: “Gli strumenti messi in campo dall’Unione europea contro il Covid non sono una tantum ma hanno cambiato la concezione del sostegno comunitario e sono ormai irreversibili. L’Ue dopo il Covid è molto cambiata, abbiamo incrociato una crisi drammatica, che stiamo ancora affrontando anche se speriamo presto di superarla e sconfiggerla. Monnet diceva che l’Europa si sarebbe fatta nelle crisi mediante le diverse soluzioni per superarle. E in questa crisi, la Ue ha avuto una capacità di intervento di straordinaria velocità e intensità, di lucidità, di tempestività e di coraggio cui le va dato atto. La commissione e gli stati membri hanno messo in campo misure per contrastare le conseguenze non solo sanitarie ma anche economiche del Covid. Si tratta di strumenti di grande rilievo, tra questi il Next generation è una svolta di concezione, non sono strumenti una tantum e reversibili. Questi strumenti resteranno, ne sono convinto”.

Così Mattarella ha concluso il suo intervento. Già prima ancora che si manifestasse la crisi da Covid, dalle pagine di questo giornale, si è sempre sostenuta la necessità di andare avanti nella costruzione degli Stati Uniti d’Europa, proseguendo proprio dall’unificazione della politica estera, della difesa ma anche della politica fiscale e scolastica.

