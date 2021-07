Stamattina presso la sede del Psi Torino, è avvenuto un proficuo incontro tra il Psi rappresentato dal segretario provinciale Gabriele Salerno, ed Articolo 1 rappresentato dal segretario provinciale Matteo Cantamessa.

La discussione incentrata sulle prossime amministrative nella città piemontese, hanno trovato grandi punti di incontro nella programmazione della proposta politica.

Il tema del lavoro è stato imperante ed al centro del dibattimento politico.

Torino ha bisogno di una nuova spinta progressista e dinamica, per una nuova idea di città, oramai ferma è bloccata dall inadeguatezza della giunta Appendino.

Nei prossimi giorni i contatti e le relazioni con i compagni di Articolo 1 proseguiranno celermente, per far sì che lo schieramento di centrosinistra alle prossime amministrative, abbia al suo interno una componente marcatamente socialista che ponga l accento sulle politiche sociali, un settore che vede la nostra città ferma al palo dell indifferenza.

Matteo Avagliano