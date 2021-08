Care Compagne e Cari Compagni.

Vi riportiamo aggiornamenti della campagna elettorale a Milano. Nonostante il periodo estivo, proseguono ancora le riunione e le iniziative del nostro Partito, all’interno della Lista “Socialisti di Milano” e con il nostro Candidato Sindaco socialista Giorgio Goggi sostenuto anche dalla Lista Milano Liberale.

Riunioni e iniziative nei vari Quartieri e mercati rionali di Milano per farci conoscere, parlare con i cittadini, e raccogliere le adesioni per la nostra Lista e per Il referendum Eutanasia Legale.

Per tutto il mese di agosto e settembre, continueremo a comunicarvi sempre con largo anticipo le varie iniziative per darvi modo di partecipare, ovviamente gli Organismi del Partito e i suoi componenti sono convocati permanentemente ad ogni iniziativa sino alla fine della Campagna elettorale.

E’ stata decisa la data delle elezioni che si svolgeranno il 03 e 04 Ottobre p.v. La lista per il Comune di Milano è stata definita, abbiamo quasi completato al 100% anche tutte quelle dei Municipi, mancano solo le 500 firme per la presentazione delle liste ad oggi siamo a metà percorso. Compagne e Compagni abbiamo bisogno del vostro sostegno oggi più di ieri per poter realizzare l’obiettivo che ci siamo dati, ritornare dopo trent’anni come Socialisti col simbolo del Garofano a competere alle elezioni per il Comune di Milano con una nostra Lista col nostro Candidato Sindaco. Invitate amici e parenti residenti a Milano a firmare la nostra lista candidati.

Ringraziamo le Compagne, i Compagni che hanno già dato la loro disponibilità a candidarsi ponendosi umilmente al servizio del Partito con impegno, Orgoglio con propria faccia con la loro persona.

Ringraziamo gli avvocati che per sostenerci si stanno alternando con la loro preziosa e indispensabile presenza ai gazebo durante la raccolta e certificazione delle firme dei cittadini Milanesi.

Mauro Broi

Segretario Metropolitano