Moretti: Costruire la Nazionale con pochi annunci e profilo basso

Venesiani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magna gatti, veronesi tutti matti

bergamaschi brusa Cristi, mantovani tutti tristi. Almeno così dice l’adagio.

E mantovane DOC sono le origine di Andrea Moretti che, dopo la rivoluzione “Innocentiana” che ha annullato i vertici tecnici della “maggiore”, è divenuto il nuovo Assistant Coach della Nazionale di rugby supportando Kieran Crowley nella supervisione degli “avanti”.

Ma Moretti, come poi la maggior parte dei mantovani, non è assolutamente persona triste, anzi, magari un po’ iracondo ogniqualvolta i “suoi” uomini commettono una “banalità” da bordo campo non fa mancare il suo schietto disappunto, sia vocale, sia gestuale.

D’altronde Moretti è vero uomo di “prima linea” e il suo stile non mente.

Rugby Mantova, Viadana, sei mesi di “vacatio ovale e di vita” in Nuova Zelanda al rientro passa al Petrarca Padova, quindi un anno di esperienza a Worcester in National Division One inglese, poi Calvisano e, nel 2006, tornando per due campionati a Viadana, chiude il cerchio da giocatore.

In quasi un ventennio di attività agonistica, come tallonatore, non si fa mancare tredici presenze in Azzurro disputando due Coppe del Mondo e un Sei Nazioni. Ultimissima presenza è un “invito” del club privato dei Barbarians o, confidenzialmente Baa-Baa. Il 9 aprile 2008 gioca a Edimburgo un match organizzato per il 150º anniversario dell’Edinburgh Academicals, club di origine del giocatore scozzese John Stuart David Moffat che ha vestito i colori del Viadana.

E’ proprio a Viadana che Moretti dà inizio all’attività come allenatore degli avanti affiancando coach Jim Love. Sempre come assistente allenatore passerà agli Aironi (la franchigia di Parma ora Zebre Rugby). Nel 2012 arriva l’offerta come Capo Allenatore dal Petrarca Padova che nel 2015 si trasforma in un progetto di formazione con i giovani patavini.

L’incarico con i giovani diventa federale lavorando in Accademia FIR. Nel 2017, in contemporanea, divide con Fabio Roselli le sorti della Nazionale Under 20. Ottimi i risultati e il Sei Nazioni 2018 di categoria vede gli Azzurrini al quarto posto in classifica, miglior piazzamento di sempre, grazie alle storiche quanto nette vittorie ottenute in trasferta contro il Galles e contro gli scozzesi a Bari. Nella stagione 2020/21 la nazionale giovanile diventa passato per lasciare una netta impronta come allenatore degli avanti alle Zebre fino all’attuale nuova designazione come responsabile degli avanti della Nazionale Maggiore.

A pochi giorni dalla conclusione del primo raduno Azzurro di Pergine chiediamo il parere di Andrea Moretti rispetto il futuro del rugby italiano.

Com’è andato il primo “mezzo” raduno a Pergine? Per diversi motivi qualcuno c’era altri no anche con assenze anche importanti.

Si certo. E’ stato sicuramente un raduno poco tecnico ma dato soprattutto per poterci “ritrovare”, dopo un Sei Nazioni, impegni di campionati vari fino alla Rainbow Cup, è stata una lunghissima e faticosa stagione. Un raduno, come ha più volte ribadito Kieran (Kieran Crowley Capo Allenatore della nazionale Maggiore ndr), dove abbiamo cominciato a impostare le basi su quanto vogliamo costruire insieme. Consci di essere a soli due anni dalla Coppa del Mondo e il tempo non è tantissimo, anzi pochino, quindi abbiamo la necessità di accelerare tutti i processi e dare forma concreta alle idee rispetto l’identità di squadra cui pensiamo e vogliamo trasmettere all’esterno come spirito e obiettivi dal costruire giusta considerazione e il rispetto .

Quale impressione ti ha fatto lavorare con Crowley e non averlo come avversario com’è stato per tutto lo scorso anno?

Si io l’ho sempre affrontato da “avversario” (Crowley ex Capo Allenatore Benetton, Moretti Assistant Coach delle Zebre ndr). Kieran come tecnico non si discute e, in questi giorni, ha rafforzato il giudizio positivo sulla persona che ho sempre avuto. A Pergine ha confermato, come mi avevano anticipato i ragazzi di Treviso, di essere una persona molto equilibrata, grande autorevolezza ed estremamente rispettosa dell’altro, di grandi valori nonché di vivere in un’infinita tranquillità. Sicuramente presupposti perfetti per iniziare una collaborazione.

Comunque si è aperto un nuovo ciclo, sicuramente diverso da quanto vi ha preceduto.

Lo definirei un mini ciclo giacché andrà alla Coppa del Mondo del 2023. Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti importanti di staff ma, ripeto, abbiamo necessità di accelerare.

La parola d’ordine è, quindi, accelerare … ma non ci saranno i tradizionali test estivi.

Un Test, magari leggero con squadra di seconda fascia, non era un’opportunità in quest’assillante bisogno di accelerazione?

Da un punto di vista, un test internazionale, sicuramente avrebbe dato la possibilità di provare e mettersi in mostra con la maglia Azzurra a chi ha giocato meno ma, io credo, vada bene così in un momento come l’attuale, arrivati come ci siamo arrivati, tanti gli infortuni, con le franchigie reduci da una stagione interminabile, tredici mesi, ricominciata a Marzo lo scorso anno, con un campionato poi bloccato, interrotto e quindi ripreso ma con un’altra kermesse diversa come la Rainbow Cup terminata il 19 giugno con la vittoria in finale dei ragazzi del Benetton. Non è sbagliato fermarsi un attimo e recuperare fisicamente e mentalmente tanti ragazzi che stanno dando tanto da diversi mesi e devono essere pronti ad affrontare l’imminente prossima stagione al cento per cento. Quindi va bene così.

A partire da Brad Johnstone la litania è sempre stata quella di una Nazionale con DNA italiano. Andrea sono oltre vent’anni che lo sento ma non ho ancora capito cosa s’intenda. Qual è la tua idea?

Sicuramente si tratta di valori come l’orgoglio e lo spirito di combattimento e sacrificio. Nel DNA ci deve essere il non cercare alibi ma lavorare costantemente sui nostri punti deboli per migliorarli e far crescere in qualità. Rispetto e credibilità in che ogni partita dobbiamo conquistare sul campo. Questa è la struttura del DNA del rugby italiano a partire da chi ha vestito la maglia Azzurra, nel Sei Nazioni ma non solo, a chi gioca in periferia. L’aggressività, la caparbietà, il combattere senza mollare fino all’ultimo minuto, la voglia di fare tirandosi su le maniche migliorando comprendendo gli errori commessi. Poi più si alza il livello più certi aspetti come quello caratteriale, quello fisico e tecnico non possono mai mancare e dove i tasselli devono essere quelli giusti. Sicuramente stiamo vivendo un periodo con mancanza di risultati ma è altrettanto vero che tutto il nostro rugby è in pieno rinnovamento che non porterà effetti immediati quindi, ancora ti dico, dobbiamo accelerare tutti i processi per avere la possibilità di esprimerci al meglio.

Accelerare passa anche per la ricerca estenuante fuori dai confini di talenti “equiparabili”?

Devo dire la verità, innanzitutto il rugby italiano ha prodotto e sta producendo giocatori di qualità, sia nel pacchetto, sia nei trequarti, più acceleriamo dando la possibilità a questi ragazzi di poter emergere prima raccoglieremo i frutti del lavoro fatto. La schiacciante vittoria (43 a 3 ndr) ottenuta la scorsa settimana dalla U20 contro i pari età scozzesi è la prova. Poi la comparazione nel rugby mondiale, e non solo italiano, è un dato di fatto. Perché chiudere a chi ha origini italiane o ha fatto un percorso in Italia che gli consente di vestire la maglia Azzurra? Selezionare attentamente e che il metro di valutazione sia uguale senza avvantaggiare l’uno o l’altro e il fine deve essere quello di creare competizione interna in modo da alzare il livello. Comunque il bello del rugby è che il campo dice sempre la verità e la maggiore qualità non sfugge, si tratti del giocatore di pura formazione italiana o sia l’equiparato.

L’indimenticabile Maus, in un’intervista che feci nel 2020, evidenziò due aspetti: un solo Assistant Coach per gli avanti della Nazionale Maggiore è insufficiente anche perché dovrebbe fare un forte lavoro con le franchigie. Almeno questo era la sua esperienza nello staff della Scozia.

Il periodo storico della Scozia era abbastanza particolare quando Cuttitta faceva parte dello staff e c’era l’esigenza che si andasse a lavorare fisicamente con gli avanti delle due franchigie per mancanza di tecnici di buon livello. Il lavoro che ha fatto Ciccio (De Carli ndr), e che farò anch’io in accordo con Franco Smith, è quello di relazionarsi e collaborare strettamente con gli staff di Zebre e Benetton, nel mio caso per gli avanti, anche perché i giocatori devono sapere di essere monitorati dalla Nazionale maggiore. E’ difficile entrare in una franchigia e lavorare sostituendosi a Ongaro o Bergamasco (rispettivamente gli allenatori delle due franchigie ndr). Si mi pare particolarmente complicato. Diverso è confrontarsi con loro, anche perché c’è sempre da imparare, e trovare una linea comune in modo che quando i giocatori arrivano in Nazionale abbiano una continuità rispetto al lavoro tecnico. Anche io devo rivedere il mio modo di lavorare essendo abituato nei club a lavorare sul giornaliero, oggi cambia. Ameno che a settembre non ci siano un paio di raduni anche di un sol giorno perché il prossimo raduno ufficiale l’avremo a ridosso del test match contro gli All Blacks ci sarà un programma con Franco Smith, che a giorni illustrerà, dove andremo a visitare soprattutto le squadre di Top10, questo ci permetterà di visionare giocatori ma, in questo caso, anche di fare dell’interessante lavoro pratico.

Cosa ti ha dato il lavoro svolto con i giovani?

Quando mi hanno dato l’opportunità di lavorare con i giovani, da subito, ero francamente titubante avendo da sempre lavorato con i Senior alla preparazione di una partita giacché l’approccio è completamente diverso. Insomma avevo il timore mi bloccasse la crescita formativa. In seguito si è rivelata una bella sorpresa perché mi ha veramente arricchito. Soprattutto gli anni in cui sono stato in Accademia e con la nazionale Under 20 sono stati costruttivi a tutto tondo perché l’obiettivo non è il risultato del match bensì la crescita e lo sviluppo del giocatore. Inoltre ti trasmettono tantissima energia e impari a essere di più che solo il loro allenatore ma sei un po’ fratello maggiore, un po’ padre, un po’ amico, e questo ha influenzato moltissimo il mio modo di allenare. Fare rugby nei club è fondamentale perché impari a capire quelle che sono le varie dinamiche ma l’esperienza della formazione dei giovani ti insegna il giusto approccio. Ti dirò che quanto ho appreso da quell’esperienza mi ha fatto crescere, sia come tecnico, sia come persona, e questo influisce nel sentirmi pronto per una sfida importante come quella odierna. Molti dei ragazzi li ho ritrovati nelle Zebre e nella Nazionale e fa piacere.

Franco Smith è stato ferocemente criticato, mai dalla nostra testata, per la “media età” delle sue Nazionali. Ritieni ci sia un’età minima per vestire la maglia della Nazionale Maggiore?

Per quanto riguarda i primi cinque uomini, nelle competizioni che affronta l’Italia, l’esperienza è fondamentale per cui un ragazzo di venti, ventuno o ventidue anni è ovvio possa trovarsi in difficoltà poi, magari, si aiuta con l’entusiasmo, la volontà. Credo che Franco e il suo staff, in questi due anni, abbiano avuto il coraggio di far fare esperienza a giovani talenti, non dimentichiamo c’era un forte cambio generazionale che ti obbligava, poi sotto l’aspetto risultati si è pagato dazio. Se Franco non avesse iniziato questo nuovo ciclo due anni fa, oggi ci troveremo ancora più in difficoltà. I risultati sono importanti, fondamentali ma il processo che ti porta ai risultati è altrettanto fondamentale.

Franco Smith paragonava la costruzione della Nazionale a quella di una cattedrale. Alla prossima Coppa del Mondo non credo avremmo la guglia visto i tempi striminziti a vostra disposizione …

Siccome nel rugby non ci sono alibi e c’è sempre una cartina di tornasole inoltre, giocheremo in un girone quasi inaccessibile con Nuova Zelanda e Francia allora quello che ci si aspetta è una Nazionale che affronti qualsiasi partita, soprattutto con le grandi, facendo in modo da rendere la vita impossibile a tutti, poi quelle da vincere, vincerle. Quindi oggi costruire, passo dopo passo, la nazionale dei prossimi due anni, lavorando con pochi annunci e profilo basso. Quando vedi una squadra che gioca per 80 minuti e combatte, magari crea opportunità, che ha un’anima questo deve essere il punto di partenza. Questo è guardare con onestà la realtà delle cose.

All’orizzonte vedi sorgere la tradizionale forza del pacchetto Azzurro?

All’orizzonte ci sono ma dobbiamo anche chiederci se al Mondo c’è una mischia che domina su di un’altra mischia e intendo in mischia chiusa? La risposta è no. Questo perché il rugby di altissimo livello ha raggiunto standard dove è difficile vedere un predominio. L’Italia ha dei giovani, gli ultimi quattro, cinque anni, interessantissimi, sia alle Zebre, sia a Treviso. Pacchetti capaci di combattere e mettere sotto, nel senso accettando la battaglia, blasonatissimi avversari. Ma se abbiamo delle buone prime con piloni destri di grandissimo livello forse, in questo momento, le difficoltà maggiori sono in seconda ma con un paio di ragazzi che stanno crescendo e potrebbero avere le carte in regola per la Coppa del Mondo. Il mio ultimo cap l’ho giocato nel 2005, nel 2002, 2003 erano gli anni di Castrogiovanni, Perugini, dove la spigolosità del pacchetto italiano in mischia chiusa era mondialmente riconosciuta, anche se poi magari i risultati finali del match non coincidevano con questa grandi prestazioni degli avanti.

A oggi il Moretti giocatore ha rimpianti?

Dei rimpianti non ne ho. Poi devo dire che nessuno mi ha regalato nulla e qualche “accidenti” l’ho tirato perché ho perso qualche scudetto di troppo. Sono sempre stato una persona che prima di chiedere si chiedeva se poteva arrivarci. Ho avuto opportunità, come quella attuale, che non tutti hanno avuto e mi reputo un uomo molto fortunato per quanto mi ha concesso la vita e tanto ho avuto dal rugby.

RugbyingClass di Umberto Piccinini