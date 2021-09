MotoGp di Catalogna: fuori Rossi e Marquez, vince Oliveira

GP Catalunya a Barcellona: al settimo appuntamento stagionale della MotoGp cadono Valentino Rossi e Marc Marquez, che con oggi ha fatto rotolare sull’asfalto la sua Honda per la terza volta, mentre lui ha visto metà delle gare dai box. Valentino ormai corre da ‘veterano’ è si sforza di portare a termine il contratto con la Yamaha. Per quanto riguarda noi tifosi prima ci affezioniamo ad un altro centauro e meglio è…così è la vita! Ciò che non capisco è l’agonia atletica, perché mai un campione deve ‘impolverare’ la sua gloria per qualche dollaro, e perché mai le case produttrici delle due ruote piuttosto che tenere uno zombie in pista non gli permettono di andare in pensione con un orologio d’oro?! Mah, solo loro sanno come infiammare e deludere i tifosi! Per tornare al Gp della Catalogna di domenica ha vinto il portoghese Miguel Oliveira sulla sua KTM davanti a Johann Zarco e Jack Miller, Ducati Ducati. Quarto posto per lo sfortunato Fabio Quartararo su Yamaha che riceve tre secondi di penalità per aver tagliato, seppur involontariamente, una curva, oltre ad aver girato a petto nudo come stesse al mare su una moto d’acqua. Fabio ci scuserà la battuta, ma cerchiamo di rincuorarlo per la sfortuna di non essere riuscito a salire sul podio. Quinto posto per Joan Mir e la sua Suzuki e nell’ordine via via tutti gli altri: Vinales, Bagnaia, Binder, Morbidelli, Bastianini, Alex Marquez, Marini, Nakagami, Martin, Savadori. Ritirati: Pol Espargaro, Petrucci, Marc Marquez, Alexis Espargaro, Rossi, Lecuona.